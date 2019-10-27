台南花園水道博物館老樹遭虐 館方加強勸導

2019-10-27 13:20 中央社 台南27日電



台南市山上花園水道博物館在國慶日開園後成為熱門景點，但很快有部分公物遭遊客破壞。館方近日又發現園區內的指標性老榕樹被小朋友拿石頭丟得傷痕累累，呼籲家長適時教導。

台南市政府整建國定古蹟原台南水道，並結合鄰近的山上苗圃打造山上花園水道博物館，在國慶日開園後，4天連假共吸引超過12萬人次遊客，成為台南新興熱門景點。但開園後才幾天時間，部分園區內的裝置藝術品就被破壞，館方緊急修復，並安排志工巡查，對遊客加強宣導。

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台南市政府文化局專門委員陳修程今天表示，包括一些設置在公共區域的藝術品、遊客步道、草皮都在連假過後出現損壞，現在已全部修復完成，但最近卻發現位於濱野彌四郎雕像附近的老榕樹遭殃。

陳修程表示，當初因考量老榕樹周邊土壤不宜遭大量遊客踩踏，因此採用透氣舖面設計，擺上很多漂亮的小白石。但館方發現，有些小朋友會拿石頭朝樹幹丟、把石頭塞進樹縫、甚至攀爬踩踏老榕樹，樹上已出現不少大大小小的傷痕。

他說，有些家長對孩子的這些舉動視而不見，其他小朋友有樣學樣。園區範圍廣大，工作人員無法很快巡查到。希望家長能對小朋友進行公德心機會教育，否則在一點一滴被破壞的情況下，園區環境很快就會打折扣。

陳修程指出，最近每逢假日的入園遊客約為3000、4000人次，加上天氣沒有先前那麼炎熱，遊客可以有很好的參觀品質。鼓勵遊客可以到園區內野餐，不用急著走，慢慢品味整個園區。館方後續還有戶外植栽計畫，希望提供更多蔭涼處供遊客休憩。