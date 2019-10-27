2019國際咖啡節 11月9日盛大登場

2019-10-27 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



「2019台灣國際咖啡節」將於11月9日至17日在古坑綠色隧道登場，為期9天咖啡五感嘉年華會，還有咖啡野餐音樂會、咖啡創意市集及咖啡五感體驗館等豐富嘉年華活動。

縣府今年特別邀請國際設計大師蕭青陽，以咖啡世界地圖設計活動主視覺，並在咖啡節中規畫12星座創意咖啡，同時聘請新加坡創作歌手陳傑瑞，打造專屬咖啡節歌曲，更邀請「咖啡王子」戴圳明展現拉花技巧。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

雲林縣副縣長謝淑亞說，這個季節正是咖啡豆成熟時，17年前第一次舉辦咖啡節記者會，讓全國鄉親知道台灣有產咖啡，它的故鄉就在雲林山林之間，雲林出產的咖啡更是能與世界接軌的農產。

咖啡節系列活動之一的「世界盃咖啡職人論壇」，規畫在劍湖山渡假大飯店國際廳舉辦，邀請雲林及全台各地咖啡業者一起作技術交流與經驗分享，提升咖啡業者的整體沖泡及烘培技巧。

咖啡節期間也有咖啡創意市集，以咖啡為主題結合在地咖啡、伴手及文創業者在活動現場設攤，市集活動中也規畫百元集點活動、打卡送野餐墊、消費滿額抽好禮等。

也將在古坑荷包桐花公園設置「咖啡五感體驗館」，讓民眾可以前往了解，以五感的方式策展呈現咖啡多元風貌，同時也有在地咖啡業者規畫咖啡相關體驗活動，讓民眾更認識在地咖啡文化。