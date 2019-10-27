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2019國際咖啡節 11月9日盛大登場

2019-10-27 11:58聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

「2019台灣國際咖啡節」將於11月9日至17日在古坑綠色隧道登場，為期9天咖啡五感嘉年華會，還有咖啡野餐音樂會、咖啡創意市集及咖啡五感體驗館等豐富嘉年華活動。

縣府今年特別邀請國際設計大師蕭青陽，以咖啡世界地圖設計活動主視覺，並在咖啡節中規畫12星座創意咖啡，同時聘請新加坡創作歌手陳傑瑞，打造專屬咖啡節歌曲，更邀請「咖啡王子」戴圳明展現拉花技巧。

雲林縣副縣長謝淑亞說，這個季節正是咖啡豆成熟時，17年前第一次舉辦咖啡節記者會，讓全國鄉親知道台灣有產咖啡，它的故鄉就在雲林山林之間，雲林出產的咖啡更是能與世界接軌的農產。

咖啡節系列活動之一的「世界盃咖啡職人論壇」，規畫在劍湖山渡假大飯店國際廳舉辦，邀請雲林及全台各地咖啡業者一起作技術交流與經驗分享，提升咖啡業者的整體沖泡及烘培技巧。

咖啡節期間也有咖啡創意市集，以咖啡為主題結合在地咖啡、伴手及文創業者在活動現場設攤，市集活動中也規畫百元集點活動、打卡送野餐墊、消費滿額抽好禮等。

也將在古坑荷包桐花公園設置「咖啡五感體驗館」，讓民眾可以前往了解，以五感的方式策展呈現咖啡多元風貌，同時也有在地咖啡業者規畫咖啡相關體驗活動，讓民眾更認識在地咖啡文化。

另外，11月9至11月17日每周六、日上午10點至下午5點，在古坑綠色隧道舉辦咖啡野餐音樂會，活動將邀請知名歌手及在地樂團於現場與民眾同歡；縣府也搭配限定體驗遊程，推出1日遊及2日遊「咖啡小旅行」，相關訊息可到文化處官網查詢。

雲林副縣長謝淑亞（中）、古坑鄉長沈勝騰（右）邀請大家共同參加咖啡節。圖／雲林縣府...
雲林副縣長謝淑亞（中）、古坑鄉長沈勝騰（右）邀請大家共同參加咖啡節。圖／雲林縣府提供
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在雲林古坑鄉石壁社區咖啡聚落，門埕前常見農民烘曬咖啡豆。圖／雲林縣府提供
在雲林古坑鄉石壁社區咖啡聚落，門埕前常見農民烘曬咖啡豆。圖／雲林縣府提供
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咖啡古坑

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