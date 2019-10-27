台南柳營牛奶節登場 柳營鮮乳闖出口碑
2019-10-27 11:21
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
台南柳營牛奶節今天上午在柳營國小登場，搭配2019年台南秋季馬拉松跑「三營」(新營、柳營、下營)活動，讓跑友親身跑進在地社區，並於沿途提供在地農產品補給、感受在地民眾的熱情，大讚柳營所產鮮乳品質一級棒。
柳營區公所推廣在地酪農與觀光多年，此次活動結合「三營」資源，推廣觀光、酪農產品等，吃喝玩樂全數包辦，讓柳營優質酪農區的形象深植人心。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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農業局表示，國人飲食改變，帶動乳品消費量，國內鮮乳供應量及進口鮮乳量逐年增加，台南乳牛飼養約2萬5千多頭，占全國飼養量20％，位居全國第3，柳營區所產乳量占全市的50％，是最主要乳源供應區，107年本市乳量約達8萬公噸，帶來近20億畜牧產值，產值居全國第2大。
這次會場設置3營美食地圖觀光摺頁供民眾索取，讓參與活動民眾於會後能順路到附近相關景點遊玩，場內規畫「認識乳牛布置」及「親子互動性闖關遊戲」並提供各類牛奶相關副食品，還推出牛奶等試吃試喝的好康活動，參與吸引親子民眾前來柳營旅遊觀光，並認識柳營酪農資訊，提高柳營鮮奶的知名度。
為讓更多遊客鮮享在地鮮乳，活動還規畫了二個時段發放鮮乳及鮮乳饅頭，鮮乳的濃醇讓民眾喝得好滿足，同時也在馬拉松的吳晉准音樂館及八老爺社區補給站中提供跑友限量鮮乳饅頭品嘗，正好用鮮乳的高蛋白質給予滿滿的熱量補給。
柳營區長李宗翰表示，本次活動結合路跑活動帶來人潮，不僅是大大的幫忙柳營牛奶的產業推廣，更帶入觀光人潮前往導覽及消費，期望創造多贏局面。
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