神農大帝來了！慶祝中正大學30校慶生日快樂

2019-10-26 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣即時報導



中正大學今天舉辦創校30周年校慶，不僅邀請中正創校元老，共同參與別具意義30年盛事，校方還邀請10名各領域優秀傑出校友返校，各系所也舉辦慶祝活動，民雄穀豐宮神農大帝，也乘神轎進校園田徑場，共同祝賀「中正大學生日快樂！」

今天校慶開幕典禮，除了師生同喜，最特別的是邀請民雄穀豐宮廟方，抬轎恭請神農大帝進場，坐看當年捐地建校，30年後美麗校園蓬勃發展。前教育部長曾志朗、中正大學前校長鄭國順、中正育成公司董事長江義雄等創校元老，及嘉義縣長翁章梁、和高山教育基金會董事長簡鴻文等人，都親自到場祝賀。

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中正大學校長馮展華表示，感謝創校元老及教學行政同仁30年來的努力，中正才有如此規模、美好的校園及優良的學習環境；曾志朗也說，回國30年，第一個投身的學校就是中正大學！曾志朗、江義雄回憶創校點滴，皆感念創校校長林清江對中正的貢獻。

嘉義市長黃敏惠、縣長翁章梁都到場祝賀。翁章梁佩服中正大學科學研究及老人照護，直言過去擔任社會局長便與中正長期合作。嘉義縣非常幸運能有中正大學，希望未來嘉義縣設置航太基地，能與中正大學更緊密結合。

中正大學今年選出10位傑出校友，分別來自政界、學界、法務界等，更有6位為嘉義在地重要人士，包括立法委員柯呈枋、嘉義市警察局長張樹德、嘉義基督教醫院副院長陳明晃、嘉基醫療長沈正煌、高杰建設董事長高文津、金山不動產開發公司董事長陳天臨、興達建設總經理陳金樹、律師李慶松、中研院分子生物研究所副研究員陳俊安，及澳門番茄屋葡式美食總經理彭鼎傑。