親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

法國羽賽／不敵西班牙前球后 戴資穎無緣決賽將讓出后座

神農大帝來了！慶祝中正大學30校慶生日快樂

2019-10-26 23:51聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

中正大學今天舉辦創校30周年校慶，不僅邀請中正創校元老，共同參與別具意義30年盛事，校方還邀請10名各領域優秀傑出校友返校，各系所也舉辦慶祝活動，民雄穀豐宮神農大帝，也乘神轎進校園田徑場，共同祝賀「中正大學生日快樂！」

今天校慶開幕典禮，除了師生同喜，最特別的是邀請民雄穀豐宮廟方，抬轎恭請神農大帝進場，坐看當年捐地建校，30年後美麗校園蓬勃發展。前教育部長曾志朗、中正大學前校長鄭國順、中正育成公司董事長江義雄等創校元老，及嘉義縣長翁章梁、和高山教育基金會董事長簡鴻文等人，都親自到場祝賀。

中正大學校長馮展華表示，感謝創校元老及教學行政同仁30年來的努力，中正才有如此規模、美好的校園及優良的學習環境；曾志朗也說，回國30年，第一個投身的學校就是中正大學！曾志朗、江義雄回憶創校點滴，皆感念創校校長林清江對中正的貢獻。

嘉義市長黃敏惠、縣長翁章梁都到場祝賀。翁章梁佩服中正大學科學研究及老人照護，直言過去擔任社會局長便與中正長期合作。嘉義縣非常幸運能有中正大學，希望未來嘉義縣設置航太基地，能與中正大學更緊密結合。

中正大學今年選出10位傑出校友，分別來自政界、學界、法務界等，更有6位為嘉義在地重要人士，包括立法委員柯呈枋、嘉義市警察局長張樹德、嘉義基督教醫院副院長陳明晃、嘉基醫療長沈正煌、高杰建設董事長高文津、金山不動產開發公司董事長陳天臨、興達建設總經理陳金樹、律師李慶松、中研院分子生物研究所副研究員陳俊安，及澳門番茄屋葡式美食總經理彭鼎傑。

「教育決定人才，人才改變國家未來！」中正大學第一屆傑出校友、校友總會創會會長簡麗環說，人生最重要抉擇是45歲時選擇中正，也被中正選擇，讓生活變得更精采。38名傑出校友共同募集200萬元，成立「中正校友菁英願景基金會」，無論教學研究、設備更新，或補助學生參加國際競賽，一定要幫助母校持續發展。

中正大學創校元老，前教育部長曾志朗特地返中正參加30週年校慶。圖／中正大學提供
中正大學創校元老，前教育部長曾志朗特地返中正參加30週年校慶。圖／中正大學提供
分享
中正大學今年選出10位傑出校友，其中6名為嘉義在地重要人士。圖／中正大學提供
中正大學今年選出10位傑出校友，其中6名為嘉義在地重要人士。圖／中正大學提供
分享
嘉義縣縣長翁章梁（左）與中正校長馮展華（右）握手祝賀中正30歲快樂。圖／中正大學...
嘉義縣縣長翁章梁（左）與中正校長馮展華（右）握手祝賀中正30歲快樂。圖／中正大學提供
分享
校方邀請神農大帝進場，參加30周年校慶。圖／中正大學提供
校方邀請神農大帝進場，參加30周年校慶。圖／中正大學提供
分享

中正大學嘉義翁章梁

相關新聞

荷蘭10歲童眼中台灣最漂亮城市 荷蘭建築師中肯的建議

2019-10-26 23:29

影／台南灣裡商圈踩街遊行 「黑人牙膏」也來湊一腳

2019-10-26 17:04

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

影／出席平安鹽祭 林佳龍：打造台61為世界級觀光路線

2019-10-26 16:33

慶祝一百周年 麥寮鄉農會邀鄉親品嘗在地料理

2019-10-26 16:11

緬懷王永慶、王永在 台塑新港廠3000人環保健行

2019-10-26 15:33

太平媽祖下周六起駕 西螺大橋高空煙火送媽祖

2019-10-26 13:21

全國環保志工群英會 資源回收造型超吸睛

2019-10-26 13:02

「鯤鯓王平安鹽祭」登場 徵「搏杯王」祭5萬獎金

2019-10-26 08:16

漁業補助4年百億 陳吉仲義竹釋利多引發想像

2019-10-25 23:44

南鐵照顧住宅 連續壁漏水、電梯故障

2019-10-25 23:41

台南小黃考證 擬改為每月一次

2019-10-25 23:32

徹夜排28小時…竟為搶麻豆骨灰塔

2019-10-25 23:25

拆紙廠驚見「比薩斜塔」 雲縣開罰

2019-10-25 23:21

書店找漢堡店合租 衝商機

2019-10-25 23:18

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49

顏清標次子顏仁賢再開店 顏寬恒、顏莉敏都來捧場

2019-10-26 15:29

南門名店大洗牌！中繼市場逛這區就飽了

2019-10-26 08:00

高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09

影／夕陽餘暉中 通霄2號機大煙囪轟然傾倒

2019-10-26 22:44

古董車在桃園嘉年華 男女警穿3代制服超亮眼

2019-10-26 07:19

影／板橋府中商圈封街百鬼討糖吃 見糖就搶嚇壞工作人員

2019-10-26 17:25

影／高麗菜1顆10元開放自採遭棄置 菜農：捨不得又無奈

2019-10-26 15:32

波多野結衣帶2新女優來台 粉絲嗨翻

2019-10-26 20:37

好美！台南稻米彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 晨昏夜色4種風情

2019-10-26 08:19

桃園骨董車嘉年華登場 百輛骨董車齊聚車迷HIGH翻

2019-10-26 16:33

館長發文感謝台中警 蔡其昌留言歡迎來台中創就業機會

2019-10-26 20:52

庶民起義新竹場 竹蓮寺前挺韓人氣強強滾

2019-10-26 21:33

韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？

2019-10-26 15:32

台北市明星學區戶籍月租3000元 議員：我大開眼界

2019-10-26 19:58

影／基隆八斗子意外釣起白錢鰻像白蛇 網友：有好運

2019-10-26 10:58

點亮淡水禮拜堂超美！ 特殊照明保護古蹟環境

2019-10-26 19:22

花蓮議員補選 無黨田韻馨擊敗國民黨對手勝出

2019-10-26 19:59

大樂透億元頭獎開在永靖 樸素小店家財神爺照樣眷顧

2019-10-26 14:24

金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21

高雄彌陀區虱目魚文化節登場 副市長李四川化身挑魚郎

2019-10-26 16:50

「鯤鯓王平安鹽祭」登場 徵「搏杯王」祭5萬獎金

2019-10-26 08:16

四重溪溫泉公園夜景美爆 楓葉燈海夢幻浪漫指數破表

2019-10-26 10:01

荷包注意！ 北市這3處拖吊數最多 今年拖逾4000輛

2019-10-26 11:47

金山清水田園野薑花盛開 賞花、吃蟹、泡溫泉好去處

2019-10-26 07:21

拱天宮籌建千、順將軍雕像 黑面二媽出巡衝撞找方位

2019-10-26 20:39

新竹公園蟲蟲派對登場 昆蟲館湧入親子探索體驗

2019-10-26 14:21

影／太魯閣峽谷音樂節今登場 樂迷：感覺山更近了　

2019-10-26 12:33

20道滇緬逃難菜有故事 高雄精功社區出書訴異域家鄉味

2019-10-26 07:20

超浪漫！新竹縣集團婚禮 36對新人放閃完成終身大事

2019-10-26 14:07

後浦搞什麼鬼？楊鎮浯、李誠智搞怪變裝大鬧金城

2019-10-26 22:15

林智堅變身胡迪警長 率市民狂歡搗蛋

2019-10-26 19:24

影／出席平安鹽祭 林佳龍：打造台61為世界級觀光路線

2019-10-26 16:33

金門太武山軍人公墓首度辦法會 山東饅頭、辣椒醬上桌

2019-10-26 21:15

影／台灣首次「火箭車」疾駛秀！從出發到終點不到4秒

2019-10-26 18:29

王金平告別國會 高市立委參選人黃韻涵被視為接棒者　

2019-10-26 22:44

台東金鋒洛神花季 「全國原住民傳統射箭賽」萬箭齊發

2019-10-26 09:52

王世堅萬聖節拿出鬼娃恰吉 對吳怡農喊「你農我農」

2019-10-26 19:23

江啟臣、謝龍介合體開直播 不用「講」的改用「唱」

2019-10-26 20:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top