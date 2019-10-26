荷蘭10歲童眼中台灣最漂亮城市 荷蘭建築師中肯的建議
2019-10-26 23:29
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
台中市室內設計裝修商業同業公會主辦國際學術演講會，今天邀請設計荷蘭鹿特丹地標建築「拱廊市集」（Market Hall）的荷蘭建築團隊MVRDV設計師Jan Knikker來台演講「藉由指標性建築來改變城市」，與現場600多名設計師進行建築作品交流與設計經驗分享。
Jan Knikker說，今年暑假他帶著家人來台環島，玩了3周，到了台中，他的10歲兒子問他「這個城市比較富有嗎？」兒子說明原因是「這個城市比其他城市漂亮」。他來台中4次，他認為，台中重要幹道為八線道，城市街道採大尺度規畫，是上個世紀理念，歐洲城市街道採小尺度，建議台中可朝這個方向改善。
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Jan Knikker以荷蘭30%為自行車通勤族分享，台灣若要建構自行車道，政府可設置樹蔭或灑水等降溫系統，提高使用度，他在台灣的旅遊經驗，自行車與其他車輛爭道險象環生，建議應設置專用道，透過舒適安全的規畫讓自行車通勤更為普及。
台中市都發局長黃文彬說，去年與台中市長盧秀燕前往鹿特丹參觀拱廊市集，看到荷蘭如何翻轉空間與建築，這次台中市室內設計裝修公會邀請荷蘭建築團隊MVRDV來台中，盼能提供台中建築翻轉的契機。
台中市室內設計裝修公會理事長李仲立說，公會每年主辦國際學術演講會，邀請國際建築大師來台演講，今年配合台中市長盧秀燕「逐步打造台中成為全球宜居城市」理念，邀請荷蘭MVRDV建築師演講，MVRDV在2000年以阿姆斯特丹的Wozoco老年公寓作品，贏得荷蘭建築師協會大獎，至今作品超過800件，包括鹿特丹的拱廊市集，國內台南預計明年完工的新化果菜市場等，都是指標性建築將改變城市的最好印證。
獨家贊助的BOLON波龍藝術說，今年適逢BOLON的70周年，BOLON地板的主要材料PVC是一個環保材，實踐環境永續，對於BOLONMRVDV致力推廣綠建築非常認同，特別地有共鳴。
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