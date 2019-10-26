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減塑勢在必行！Canon前進好美里沙灘淨灘

2019-10-26 23:02聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

全球光學影像領導品牌Canon 企業，設廠嘉義大埔美精密機械園區已7年，今天由董事長松田，帶領員工到嘉義縣布袋鎮好美里沙灘，參與「保護環境、守護海洋」活動，共撿拾368.5公斤垃圾，主要為塑膠垃圾，及沿岸廢棄漁具，希望未來能號召更多員工及家屬加入淨灘

根據2018年台灣清淨海洋聯盟所公布的「臺灣ICC監測成果統計海洋廢棄物排行」，9到10月間參與淨灘人數有1萬1340人，所清理的吸管就有2萬4125件，其次還有寶特瓶、塑膠瓶蓋、外帶飲料杯、玻璃瓶。台灣海岸淨灘認養系統統計數據顯示，今年第三季全國淨灘成果有88.4噸，淨灘場次300場。

「減塑勢在必行！」嘉義縣環保局指出，除了感謝企業淨灘、撿拾塑膠垃圾，也呼籲每個人減用一次用吸管、塑膠袋等塑膠製品，環保署自7月起，包括政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四大場所，約8000家業者，內用餐飲將不得提供一次性塑膠吸管，初估每年約可減少1億支塑膠吸管使用。

Canon 企業設廠嘉義大埔美7年，今天由董事長松田，帶領員工到嘉義縣布袋鎮好美...
Canon 企業設廠嘉義大埔美7年，今天由董事長松田，帶領員工到嘉義縣布袋鎮好美里淨灘，共撿拾368.5公斤垃圾。記者卜敏正／翻攝
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Canon 企業設廠嘉義大埔美7年，今天到嘉義縣布袋鎮好美里淨灘。記者卜敏正／翻...
Canon 企業設廠嘉義大埔美7年，今天到嘉義縣布袋鎮好美里淨灘。記者卜敏正／翻攝
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淨灘吸管嘉義

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