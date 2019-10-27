嘉義安納家園落成 供30弱勢床位
2019-10-27 00:12
聯合報 記者卜敏正
／嘉義縣報導
副總統陳建仁昨天上午先後參加嘉義長庚醫院「2019亞洲腫瘤消融大會」演講，以及天主教嘉義「安納家園」落成啟用典禮，他致詞時表示，台灣老人比率已超過15%，政府積極推動長照2.0，整合醫療、長照、預防保健資源，建構社區照護團隊，要讓長輩獲得更好照顧。
嘉義縣大林鎮「安納老人長期照顧機構」籌備多年，2年前開始興建，昨天舉行落成啟用典禮，副總統陳建仁夫婦、安道基金會董事長鍾安住主教、立委陳明文、 吳玉琴、導演吳念真等人共同剪綵啟用。
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陳建仁致詞表示，台灣65歲以上人口達355萬人，占人口總數15%，但嘉義縣老人達19.4%、全國最高，老人照顧絕對是政府重要施政工作。
他說，為提升長照服務品質，政府積極運用長照發展基金，充實服務機構設施、公共安全，加強人員專業訓練，他感謝基金會在嘉義縣布建多層級長照服務體系，提供長照資源，更要向安納全體工作同仁表達謝意。
安納家園院長涂淑錦說明，安納預計服務97名失智、無法生活自理及罹患長期慢性病，需要醫護服務長輩，供30個床位給經濟弱勢孤苦無依老者。
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