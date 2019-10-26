西洋鬼本地鬼相遇 城隍萬聖百鬼夜行踩街嘉年華

2019-10-26 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義市即時報導



嘉義市長竹社區發展協會主辦的萬聖節活動，今年邁入第五屆，首創中西合併主題，與國定古蹟嘉義城隍廟合作，晚間在文化路觀光夜市及文化公園，舉行城隍萬聖百鬼夜行公益變妝踩街嘉年華，大小朋友紛紛展現創意，打扮各種不同形貌的西洋鬼與本地鬼，還有cosplay動漫角色加入，恐怖又可愛，驚悚又美麗。

市長黃敏惠到場參與，大讚「嘉義人真是有才」，節慶與運動都是吸引人潮、打造品牌的好主題，市府與民間一起攜手，將能量發揮到最大； 前市議員郭文居帶領服務團隊策劃，萬聖節公益變妝踩街成為嘉義市的特色之一，今年首創中西合併，與城隍廟合作，由謝、范將軍，帶領變裝民眾文化路踩街。

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白天結合在地舞團，舉辦健走闖關舞動嘉年華，下午cosplay大賽、創世基金會千人募發票，晚上由城隍廟范謝將軍與森巴女郎領軍，帶領民眾踩街，並且由東吳高職與吳鳳科技大學提供免費萬聖節特效化妝。用創意與公益，大家齊聚共歡樂，發揮嘉義人的創意慶祝萬聖節。