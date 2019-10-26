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C肝口服新藥治療率9成9 新化分院辦成果分享

2019-10-26 20:13聯合報 記者吳淑玲／即時報導

衛福部台南醫院新化分院今天舉辦「揪肝心~ 戰勝肝病、迎向彩色」成果發表會。新化分院今年1月至10月間積極辦理慢性C型肝炎患者治療計畫，目前已完成301人C肝口服新藥治療周期2至3個月，其中298人血液中檢測已無C型肝炎病毒量，治癒率高達99%。

新化分院分院長張耀仁表示，C型肝炎臨床上的表現和B型肝炎極為相似，但其中的倦怠感、嘔吐及其他全身性的症狀較不明顯，因此C型肝炎患者一旦發現，通常已逾黃金治療時期，積極治療是降低Ｃ肝盛行率有效途徑，而偏鄉民眾因醫療資源不足，更容易延誤治療。

今天成果發表會邀請台南市肝病防治協會理事長同時也是成大醫院肝膽腸胃科的主治醫師鄭斌男分享Ｃ型肝炎的治療模式。他表示，慢性Ｂ型與Ｃ型肝炎是造成國人慢性肝病的重要原因，Ｃ肝僅次於Ｂ肝為國內病毒性肝炎第二號敵人，長期下來近三成恐轉變成肝硬化，約一至三成死於肝硬化或肝癌，目前的C肝口服新藥治療方式副作用少，鼓勵C肝民眾積極治療。

成果發表會現場也辦理C型肝炎抽血，讓C型肝炎患者家屬一同篩檢，也邀請新化醫院治癒的民眾分享從發現C肝到治癒的歷程。鄭先生說，以前吃過傳統的藥物真的很不舒服，這次來分院治療治療過程很順，沒有不舒服，很感謝新化分院團隊很持續的關心，也希望更多人可以一起來治療。

新化分院指出，配合政府2025年根除C肝願景，積極深入社區，提升偏鄉社區民眾健康，透過全面性主動篩檢，團隊評估及處置流程一致性，讓C型肝炎患者早期發現並獲得高治癒率。

新化分院今天舉辦C肝防治成果發表會。圖/新化分院提供
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B型肝炎C肝患者

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