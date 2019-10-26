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社區空間改造再利用成亮點 台南綠社區培力增兩據點

2019-10-26 19:59聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市政府都市發展局主辦的綠社區培力計畫，各改造點陸續完工啟用，今天在「歸仁藝文中心」及「新化竹子腳創在地創健康的養生庭院進行揭牌啟用，增加地方社區既有空間改造再利用的亮點。

綠社區培力計畫「綠芽扎根Green Maker」是台南市政府為了透過社區公共空間設計與改造，創造生活公共空間的多元使用及社群鏈結所產生的計畫。今年度綠社區培力計畫委由苑璟環境整合工作坊做計畫統籌執行，透過舉辦為期兩個月的培訓課程，更媒合課程參與學員以及空間提案學員共組團隊，進行社區空間提案以及實作。

「歸仁藝文中心─紅瓦厝藝文家」由今年度所培訓的6位準社區規劃師賀彩鳳、曾媺方、朱盈螢、許智順、王釉誼、楊雅倫共同組隊，由輔導業師黃鼎堯帶領，認養歸仁美學館部分空間作為操作點，以空間改造建立一個人文藝術的據點為起點，期待透過在地性格營造及青年藝術家的進駐，後續以辦理講座與交流、課程與DIY體驗、假日文創市集…等方式，打造成一個藝術「據點」與「聚點」，帶動地方藝文發展與提升人文氣息，給年輕人有一個可以駐足，揮灑想像的空間

「大目降心願望─竹仔腳創在地創健康的養生庭院」是由今年度所培訓的7準社區規劃師卓丹羽、阮建華、徐真、德格爾、馬筱鈞、王麗秋、方昭月一起合作，由輔導業師陳品蓁帶領下，透過共享田園種植友善草藥蔬菜等養生食材，提倡「食在地、享經濟」的理念，期望未來從中草藥做為日常生活養生保健開始，作為地方創新特色的推廣，藉此提高社區未來自主營運之可能。

市府都發局表示，今年綠社區培力計畫「綠芽扎根Green Maker」結合地方創生的營運概念，不僅支持社區綠美化改造，更希望提昇成為地方產業機能得以營運的永續目標遠景。

歸仁藝文中心—紅瓦厝藝文家據點啟用。圖／都發局提供
歸仁藝文中心—紅瓦厝藝文家據點啟用。圖／都發局提供
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新化竹子腳養生庭院啟用。圖／都發局提供
新化竹子腳養生庭院啟用。圖／都發局提供
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認養文創綠美化

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