親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

好市多用平信召回發霉牛肉米漢堡 網怒：吃光了怎麼辦？

工讀生徵攝影拍韓國瑜遭抹黑 立委參選人挺提告

2019-10-26 20:05中央社 嘉義縣26日電

楊姓男大生受僱於嘉義縣第2選區立委參選人許能通，日前在學校網站徵求臨時工讀協助拍攝國民黨總統參選人韓國瑜參訪嘉義的行程，竟遭辱罵及散布個資，許能通力挺協助提告。

許能通今天邀律師陪同楊姓工讀生一同譴責網友抹黑，他說，工讀生只是單純徵求臨時工讀攝影，結果竟被某網路媒體指「幫韓國瑜徵臨演充人數」，並散布個資及打電話辱罵，許能通已聘請律師協助工讀生提告加重毀謗及違反個資法。

楊姓工讀生表示，目前為法研所2年級學生，受僱於許能通競選總部當攝影工讀生。因為21日韓國瑜至嘉義參訪座談，但他自己當天有課無法協助攝影，所以18日至學校網站不公開社團徵人，內文也提醒「這是國民黨行程，如果無法忍受政黨言行，切勿應徵、避免發生衝突」。

他進一步表示，這篇單純的徵工讀生文章，卻被有心人士截圖轉發，導致自己姓名、手機號碼、照片都被公開，且還接到匿名辱罵電話，最後只能暫時關閉臉書。

民進黨嘉義縣第2選區（山線）立委陳明文準備爭取連任，前立委林國慶10日也在臉書宣告，以無黨籍身分參選同選區立委。國民黨部分，則因黨內初選時僅許能通1人登記參選，黨中央目前又遲未通過提名案，因此後續是否與林國慶協調整合仍待觀察。

韓國瑜2020選舉嘉義縣立委

相關新聞

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

影／出席平安鹽祭 林佳龍：打造台61為世界級觀光路線

2019-10-26 16:33

慶祝一百周年 麥寮鄉農會邀鄉親品嘗在地料理

2019-10-26 16:11

緬懷王永慶、王永在 台塑新港廠3000人環保健行

2019-10-26 15:33

太平媽祖下周六起駕 西螺大橋高空煙火送媽祖

2019-10-26 13:21

全國環保志工群英會 資源回收造型超吸睛

2019-10-26 13:02

「鯤鯓王平安鹽祭」登場 徵「搏杯王」祭5萬獎金

2019-10-26 08:16

漁業補助4年百億 陳吉仲義竹釋利多引發想像

2019-10-25 23:44

南鐵照顧住宅 連續壁漏水、電梯故障

2019-10-25 23:41

台南小黃考證 擬改為每月一次

2019-10-25 23:32

徹夜排28小時…竟為搶麻豆骨灰塔

2019-10-25 23:25

拆紙廠驚見「比薩斜塔」 雲縣開罰

2019-10-25 23:21

書店找漢堡店合租 衝商機

2019-10-25 23:18

北港萬有紙廠巨塔傾倒 拆除工程遭開罰立即停工

2019-10-25 17:37

影／陳吉仲養殖漁業發紅包 提4年100億等補助案

2019-10-25 17:04

北港萬有紙廠巨塔倒下 一牆之隔住戶惶恐

2019-10-25 17:00

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49

南門名店大洗牌！中繼市場逛這區就飽了

2019-10-26 08:00

顏清標次子顏仁賢再開店 顏寬恒、顏莉敏都來捧場

2019-10-26 15:29

郵輪客全被載走？基隆商業總會爭取留下在地消費

2019-10-25 22:54

高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09

古董車在桃園嘉年華 男女警穿3代制服超亮眼

2019-10-26 07:19

影／高麗菜1顆10元開放自採遭棄置 菜農：捨不得又無奈

2019-10-26 15:32

好美！台南稻米彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 晨昏夜色4種風情

2019-10-26 08:19

韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？

2019-10-26 15:32

影／基隆八斗子意外釣起白錢鰻像白蛇 網友：有好運

2019-10-26 10:58

高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02

電腦工程師成木作藝師 從一身名牌到追求簡單

2019-10-25 23:21

「鯤鯓王平安鹽祭」登場 徵「搏杯王」祭5萬獎金

2019-10-26 08:16

四重溪溫泉公園夜景美爆 楓葉燈海夢幻浪漫指數破表

2019-10-26 10:01

荷包注意！ 北市這3處拖吊數最多 今年拖逾4000輛

2019-10-26 11:47

金山清水田園野薑花盛開 賞花、吃蟹、泡溫泉好去處

2019-10-26 07:21

秋日美景 林內鄉九芎落羽松提早紅了

2019-10-25 23:26

大樂透億元頭獎開在永靖 樸素小店家財神爺照樣眷顧

2019-10-26 14:24

20道滇緬逃難菜有故事 高雄精功社區出書訴異域家鄉味

2019-10-26 07:20

金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21

影／太魯閣峽谷音樂節今登場 樂迷：感覺山更近了　

2019-10-26 12:33

新竹公園蟲蟲派對登場 昆蟲館湧入親子探索體驗

2019-10-26 14:21

高雄彌陀區虱目魚文化節登場 副市長李四川化身挑魚郎

2019-10-26 16:50

三芝首屆茭白筍評鑑 54位筍農爭奪佳績

2019-10-25 22:32

高雄水果與「一日農夫體驗」前進上海最大地下街商圈

2019-10-25 23:42

南鐵照顧住宅 連續壁漏水、電梯故障

2019-10-25 23:41

台東金鋒洛神花季 「全國原住民傳統射箭賽」萬箭齊發

2019-10-26 09:52

影／板橋府中商圈封街百鬼討糖吃 見糖就搶嚇壞工作人員

2019-10-26 17:25

影／台灣首次「火箭車」疾駛秀！從出發到終點不到4秒

2019-10-26 18:29

波多野結衣帶2新女優來台 粉絲嗨翻

2019-10-26 20:37

超浪漫！新竹縣集團婚禮 36對新人放閃完成終身大事

2019-10-26 14:07

影／出席平安鹽祭 林佳龍：打造台61為世界級觀光路線

2019-10-26 16:33

桃園慈護宮30年一次祈安建醮 連5天推素食齋宴

2019-10-25 22:17

林智堅變身胡迪警長 率市民狂歡搗蛋

2019-10-26 19:24

影／池上秋收稻穗藝術節登場 陳建年：好想唱給稻田聽

2019-10-26 15:36

點亮淡水禮拜堂超美！ 特殊照明保護古蹟環境

2019-10-26 19:22

「火車回來了」 花蓮林榮舊車站新亮點

2019-10-25 23:40

台北市明星學區戶籍月租3000元 議員：我大開眼界

2019-10-26 19:58

學童立下目標、挑戰自我！嘉縣小鐵人競賽激烈

2019-10-25 21:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top