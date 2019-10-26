工讀生徵攝影拍韓國瑜遭抹黑 立委參選人挺提告

2019-10-26 20:05 中央社 嘉義縣26日電



楊姓男大生受僱於嘉義縣第2選區立委參選人許能通，日前在學校網站徵求臨時工讀協助拍攝國民黨總統參選人韓國瑜參訪嘉義的行程，竟遭辱罵及散布個資，許能通力挺協助提告。

許能通今天邀律師陪同楊姓工讀生一同譴責網友抹黑，他說，工讀生只是單純徵求臨時工讀攝影，結果竟被某網路媒體指「幫韓國瑜徵臨演充人數」，並散布個資及打電話辱罵，許能通已聘請律師協助工讀生提告加重毀謗及違反個資法。

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楊姓工讀生表示，目前為法研所2年級學生，受僱於許能通競選總部當攝影工讀生。因為21日韓國瑜至嘉義參訪座談，但他自己當天有課無法協助攝影，所以18日至學校網站不公開社團徵人，內文也提醒「這是國民黨行程，如果無法忍受政黨言行，切勿應徵、避免發生衝突」。

他進一步表示，這篇單純的徵工讀生文章，卻被有心人士截圖轉發，導致自己姓名、手機號碼、照片都被公開，且還接到匿名辱罵電話，最後只能暫時關閉臉書。

民進黨嘉義縣第2選區（山線）立委陳明文準備爭取連任，前立委林國慶10日也在臉書宣告，以無黨籍身分參選同選區立委。國民黨部分，則因黨內初選時僅許能通1人登記參選，黨中央目前又遲未通過提名案，因此後續是否與林國慶協調整合仍待觀察。