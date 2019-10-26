福染客庄傘亮Hakka 客庄采風嘉義市熱鬧登場
2019-10-26 18:02
聯合報 記者魯永明
／嘉義即時報導
嘉義市一年一度的鹿寮客庄活動上午熱鬧登場，以「藍染」作為活動主題，舉辦連串精彩客家文化傳統美食、歌謠、舞蹈及市集等活動，市長黃敏惠與來賓藍染DIY，體會客家文化之美。
活動安排帶動唱跳「客家山歌」，濃濃客家情熱情活潑，引起民眾共鳴，會場還規畫「客家好物市集」、「Hakka好好玩」及「Ha燒音樂會」等客家精采主題，讓參與民眾感到歡樂，感受客家的美好。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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藍染取材植物原料，蘊含豐富客家先民智慧，因客家人群聚山區，常種許多大菁，客家人就地取材拿來染成藍衫，藍衫吸汗、實用、不怕髒，受客家人喜愛，成為客家精神與文化代表；「傘」在客家人生活扮重要角色，除實用遮風避雨，還帶寓意，因「傘」字中有四個人，代表人丁興旺，會場裝置「傘亮天幕」，打造成為「傘傘動人」客庄新亮點。
黃敏惠說，嘉義市客家文化精彩，每年在鹿寮里舉辦客家文化活動，展現客家文化豐富，客家人堅忍不拔精神，讓人感佩。
嘉義大學蘭潭校區旁的鹿寮社區，是客家人聚落，300多年前，客家先民渡海來台，一路從北到南，來到溪水最多的鹿寮里「逐水」而居，先民遺留下客家三合院、菸樓、土地公廟及客家廟宇等珍貴資產，至今完整保存，為讓市民了解客家庄文化，市府每年在鹿寮里舉辦客庄采風活動，看見客家之美。
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