林業之都檜木燒烙成果 嘉義市火車站展出吸睛

2019-10-26 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義市即時報導



阿里山腳下的嘉義市，日治時代有林業之都稱譽，至今保留許多檜木老屋及建材，嘉義市檜木燒烙協會搶救千年舊檜木再利用，獲市府文化局補助，透過「舊好檜．新嘉藝二部曲-培力創意好禮協力創生社區」計畫，今天在嘉義火車站大廳舉辦成果發表會，每件檜木燒烙人物作品，栩栩如生，帶著舊時代堅毅沉香與新時代再生創意，吸引來往大批旅客駐足觀賞。

檜木燒烙協會推動培育檜木燒烙，數十年種子老師燒烙技術傳承，到結合學校教育，進駐嘉義家職辦理親子燒烙活動及社團活動，推展至社區連結的檜木燒烙體驗，協會籌備多次檜木燒烙成果展，包括東區戶政事務所戶政藝廊展、昭和18-嘉市史蹟資料館及火車站等。

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檜木燒烙協會理事長楊玲感謝文化局支持，推動國寶級檜木再生利用，將搶救回來的千年檜木、回收舊料，透過燒烙藝術提升附加價值，風華再現，在產官學合作下，期透過培力檜木燒烙藝術人才、營造社區亮點，使檜木燒烙蔚為嘉義藝文風潮，厚植檜木燒烙的文創軟實力。