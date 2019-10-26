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林業之都檜木燒烙成果 嘉義市火車站展出吸睛

2019-10-26 18:02聯合報 記者魯永明／嘉義市即時報導

阿里山腳下的嘉義市，日治時代有林業之都稱譽，至今保留許多檜木老屋及建材，嘉義市檜木燒烙協會搶救千年舊檜木再利用，獲市府文化局補助，透過「舊好檜．新嘉藝二部曲-培力創意好禮協力創生社區」計畫，今天在嘉義火車站大廳舉辦成果發表會，每件檜木燒烙人物作品，栩栩如生，帶著舊時代堅毅沉香與新時代再生創意，吸引來往大批旅客駐足觀賞。

檜木燒烙協會推動培育檜木燒烙，數十年種子老師燒烙技術傳承，到結合學校教育，進駐嘉義家職辦理親子燒烙活動及社團活動，推展至社區連結的檜木燒烙體驗，協會籌備多次檜木燒烙成果展，包括東區戶政事務所戶政藝廊展、昭和18-嘉市史蹟資料館及火車站等。

檜木燒烙協會理事長楊玲感謝文化局支持，推動國寶級檜木再生利用，將搶救回來的千年檜木、回收舊料，透過燒烙藝術提升附加價值，風華再現，在產官學合作下，期透過培力檜木燒烙藝術人才、營造社區亮點，使檜木燒烙蔚為嘉義藝文風潮，厚植檜木燒烙的文創軟實力。

文化局科長林依玲說，嘉市檜木燒烙再藝工作坊，以竹圍里作為社造推動基地，運用在地珍貴資源舊檜木，培力婦幼、青年、退休族、新住民等多元族群，策略聯盟社區及在地藝術人才，讓在地人參與公共事務，結合後驛社區及北門里、東川里舉辦社區體驗營，為在地社區營造發展與文化扎根服務共同投入，除展現社區文化主體性及公共參與的精神，更透過美感教育，展現「舊好檜．新嘉藝」珍貴多元文化價值。

嘉義市檜木燒烙協會在嘉義火車站大廳舉辦成果發表會，吹陶笛表演。圖／檜木燒烙協會提...
嘉義市檜木燒烙協會在嘉義火車站大廳舉辦成果發表會，吹陶笛表演。圖／檜木燒烙協會提供
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嘉義市檜木燒烙協會在嘉義火車站大廳舉辦成果發表會。圖／檜木燒烙協會提供
嘉義市檜木燒烙協會在嘉義火車站大廳舉辦成果發表會。圖／檜木燒烙協會提供
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嘉義市檜木燒烙協會在嘉義火車站大廳舉辦成果發表會。圖／檜木燒烙協會提供
嘉義市檜木燒烙協會在嘉義火車站大廳舉辦成果發表會。圖／檜木燒烙協會提供
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嘉義文化局

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