影／台南灣裡商圈踩街遊行 「黑人牙膏」也來湊一腳

2019-10-26 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



連續3年舉辦的「歹銅古社」萬聖節假鬼假怪遊行，今天下午在台南市南區灣裡登場，不論是可可骷髏兄妹、復仇者聯盟或傳統僵屍等角色扮演，甚至化身「黑人牙膏」的創意扮相，「好可愛！」不絕於耳，400多名小朋友湧上街道要糖吃，擠爆灣裡街道，洋溢嘉年華會的狂歡氣氛。

南區灣裡黃金商圈發展協會自從2017年首度辦理萬聖節活動，在地大小朋友們無不絞盡腦汁，展現各式爭奇鬥豔或是搞怪造型，可愛又有趣的模樣吸引眾人目光，同時帶來可觀的遊客人潮。今年度由南區區公所與灣裡商圈合辦的歹銅古社萬聖節假鬼假怪活動，下午踩街活動。今、明兩天上午11時至下午6時則有文創市集。

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「歡迎來灣裡玩！」灣裡商圈理事長杜金恭及區長蔡秀琴希望大小朋友都可以快快樂樂過一天，感謝大家相挺，為灣裡帶來觀光人潮。現場計有400多位小朋友參與踩街遊行，「輸人不輸陣」家長各出奇招，連阿公阿媽都撩下去，七龍珠、艾莎公主或蛛蜘人形形色色裝扮爭奇鬥豔，甚至絞盡腦汁DIY扮成黑人牙膏，也有扮特警銬上媽咪一起上街。