嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣政府今天上午在人力發展所，舉辦「嘉義縣108年度現場徵才活動」，包括上銀科技、松川、大瓏、大成、嘉友等37家企業參與，合計釋出約949個工作職缺，約5成職缺薪資為30K起跳，吸引近千人到場求職，位於大埔美工業區的科定企業，開出最高100K徵求PHP程式設計人員，但現場僅1人投履歷。

嘉義縣社會局副局長張翠瑤表示，此次職缺大多是嘉義在地優質企業，約5成職缺月薪3萬元起跳，6家廠商36個職缺起薪上看5萬元，跨足製造業、服務業。吸引968人到場求職，現場投遞履歷有707人，期盼更多人才回嘉就業，促進地方繁榮。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這次大埔美、馬稠後工業園區有19家廠商釋出338個工作職缺，長照服務業有9家廠商釋出88個工作職缺，製造業占總職缺5成6，住宿餐飲及一般服務業占總職缺2成4。

在薪資方面，製造業如科定企業的PHP程式設計人員薪資高達100K、大瓏公司的PQC課長及工程師34K至60K、科技業如上銀產線主管40K以上、服務業如長榮文苑酒店業務經理40K以上。

主辦單位表示，徵才活動相當踴躍，多數職缺都有10到30人應徵，但100K的PHP程式設計人員，僅1名28歲在地年輕人到場投履歷，研判多數應徵者採網路投遞履歷。