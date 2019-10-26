影／出席平安鹽祭 林佳龍：打造台61為世界級觀光路線

2019-10-26 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



交通部長林佳龍今天出席在台南北門代天府舉辦的「2019鯤鯓王平安鹽祭」，表示這是擴大國內旅遊秋冬補助的重點宣傳活動，交通部準備把台61西濱快速道路串連成「幸福公路」，這是唐山過台灣第一條先人開闢的公路，從新北八里至台南七股全長308公里，完全免費，有許多漁港、燈塔及媽祖、王爺信仰，結合農特產品，就是世界級的觀光路線，而王爺總廟南鯤鯓代天府更是必造訪景點。

由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處辦理的「2019鯤鯓王平安鹽祭」今、明兩天活動相當熱鬧，其中排隊領平安鹽福袋、博杯送鹽袋挑戰賽，吸引大批遊客大排長龍。林佳龍說要一定要將平安鹽袋帶回去，讓家人抱平安。

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每年搶手的限量紀念平安鹽袋，今年以主管籤詩的「朱王爺」為設計主軸，平安鹽袋共有兩款，一款為雲管處設計的藍色款，只要排隊領取號碼牌，每人就可得到2個限量平安鹽袋，每場次限量發放350人次。

今年規畫樂齡族優先通道，年齡滿60歲以上則可優先領取鹽袋，每場次限量150人次，每人限領2個，年滿70歲的樂齡族還加碼贈送「抱‧平安」平安抱枕，每場次限量5個，每人限領1個。平安鹽袋發放，26、27日從11時開始，每天共發放6場次。

另一款鹽袋的取得方式，由南鯤鯓代天府設計的黃色款，在活動兩天中，只要參加博杯挑戰賽的民眾，即可獲得。

廟方舉辦「博杯王」，博得最高杯還可獲得豐富大獎！第一名可獲得獎金5萬塊，第二名獲得SAECO Master Base全自動咖啡機SUP041一台、第三名可獲得南紡購物中心 商品提貨單1萬元整，現場滿滿人龍都希望博得好杯數，帶回滿滿的福氣。

雲管處今天上午先舉行請鹽儀式、祈福儀式及開幕活動，一早由南鯤鯓代天府及法師團於井仔腳鹽田進行請鹽科儀，將井仔腳的天日曬鹽經法師團祈福後，一同護送至南鯤鯓代天府凌霄寶殿，完成請鹽儀式。

想了解南鯤鯓歷史文化，可參加大鯤園及南鯤鯓廟宇中英文廟宇導覽，參加導覽解說之後，還可獲得一次夾夾樂機會，有機會獲得今年限量「抱平安」平安抱枕，而為結合體驗觀光旅遊，現場提供多項DIY體驗，面具彩繪-就將面師趣及搖搖冰沙樂，讓參與的民眾能夠在祈求平安的同時更能透過活動了解鹽業文化及王爺信仰。

雲管處積極推廣雲嘉南美食、伴手禮，邀請嘉義縣嚴選伴手禮協會、台南市北門產業文化觀光發展協會、臺南市休閒農業發展協會、大台南觀光協會共同參與本次活動，讓參加平安鹽祭的民眾有吃又有玩，滿載而歸！