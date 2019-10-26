慶祝一百周年 麥寮鄉農會邀鄉親品嘗在地料理
2019-10-26 16:11
聯合報 記者陳雅玲
／雲林縣即時報導
雲林縣麥寮鄉農會慶祝創會100周年，今天舉辦百年風華農光再現慶祝活動，現場展售在地農特產品，並有免費豬肉、羊肉料理及國產小麥茶等料理品嘗，農會理事長許良先感謝麥寮地區農民辛苦付出。
許良先表示，「100」是人生追求的目標，一個機關團體要有百年的歷史確屬不易，凡走過必留下痕跡，感謝在這個單位曾經努力付出過的人，以及麥寮地區辛苦的農民朋友。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
麥寮鄉農會總幹事許浚杰表示，國產羊肉溯源制度，以「安全、衛生、健康、地產地銷呈現羊肉幸福料理」的概念，今年已進入第3年，今年將繼續出版第三本羊肉創意食譜及豬肉創意料理食譜。
慶祝一百周年，麥寮鄉農會將在11月16日推出2019十大經典國產雜糧體驗路線，歡迎報名體驗。詳情可上網查詢https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1337113386412419&id=103283436462093。
留言