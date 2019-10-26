緬懷王永慶、王永在 台塑新港廠3000人環保健行

2019-10-26 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣即時報導



台塑企業新港廠為緬懷兩位創辦人王永慶及王永在，今天上午在台塑企業新港廠區，舉辦「緬懷創辦人紀念活動，鄉親暨員工親子健行」，及二手市集、弱勢團體義賣園遊會，副董事長洪福源致詞強調「台塑重視環保」，現有汽電共生廠的4套燃煤機組運轉，已比天然氣機組更加環保，請社區民眾放心。

台塑企業新港廠區親子健行活動，今天上午由台化公司副董事長洪福源鳴槍揭開活動序幕，新港鄉長林茂盛、縣議員陳文忠都到場致意、參加健行，全程約5.2公里，吸引超過3000名員工、眷屬及鄉親一同參與，大手牽小手沿著廠區外圍緩步前行。

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活動會場內還舉辦園遊會，除員工自行設攤，亦邀請廠區周遭之中洋村、三間村好鄰居一同設攤，還有二手市集與8家弱勢團體義賣活動，現場舞台區還有社區媽媽班，熱力四射的表演及員工歌唱比賽。

洪福源致詞時表示，健康為人生最重要的課題，要活就要動，環境當然重要，新港廠建廠超過30年，持續地進行環保改善，其中汽電共生廠的4套燃煤機組運轉，已比天然氣機組更加環保。

他說，廠區大門所設立的環保看板，即是讓民眾共同監督設備運轉情形，另外還投資16億元，將原本煙囪排放之白色水氣去除，以避免民眾誤會環保異常，企業在環保方面改善，重點就是讓廠區與地方共存共榮。