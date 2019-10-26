2千環保志工歡聚雲林 腦力激盪展活力

2019-10-26 14:41 中央社 雲林縣26日電



「108年全國環保志（義）工群英會」今天在雲林縣立體育館舉行，來自22縣市逾2000位環保志工，展開一場趣味的環境知識競技。

雲林縣長張麗善致詞歡迎全國環境志工們齊聚雲林，透過環境知識的交換及經驗分享，將垃圾分類、減量、資源回收再利用等做得更好，一起為環境保護盡一份心力。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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她說，雲林是農業大縣，也是養殖大縣，為防杜非洲豬瘟，雲林縣禁止廚餘養豬，並推動廚餘全堆肥化，全縣廚餘堆肥利用比例已達94%，獲得環保署評鑑廚餘回收再利用優等，豬糞尿則透過大廠帶小廠，將畜牧糞尿資源再利用，降低對河川的汙染。

行政院環境保護署長張子敬表示，環保志工有環境教育、節能減碳、環境綠化、河川巡守、環境清掃、資源回收、綠色生活及消費等7大領域，環境保護是一個全球性的議題，目前地方環保機關環保志工隊逾3700隊、人數達18萬人，在推動環保政策上扮演重要的角色。藉由今天活動，提升志工們的環境知識，更提供一個讓志工團隊相互切磋交流平台，強化凝聚力。

今天活動由北港太子聯誼會的電音三太子表演掀開序幕，節奏強烈的電音舞曲一播放，場內所有環保志工都跟著跳起舞來，展現活力四射的一面。率先登場的競賽項目是環保啦啦隊，參賽志工隊伍發揮創意，自由運用寶特瓶、塑膠繩、鐵鋁罐等資源回收物，製作獨具風格的環保啦啦隊服裝與道具，並設計富含環保意涵的隊呼，表演相當精彩。

競賽項目還包括環保金頭腦、環境保衛戰、資源分類王，透過環保知識問答進行互動。活動最後由雲林縣環保局長黃士漢將大會會旗交接給明年主辦的台南市政府環保局長林淵淙，透過代表環保志工精神的會旗傳承，期待明年再相聚。