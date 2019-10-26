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太平媽祖下周六起駕 西螺大橋高空煙火送媽祖

2019-10-26 13:21聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣西螺鎮福興宮太平媽祖文化祭今天開鑼，今起有寶寶爬行比賽、路跑、趣味民俗等活動，太平媽祖將於11月2日晚間起駕遶境，將行經彰化、雲林等15鄉鎮，遶境為期16天，預計17日晚間回鑾，並邀請國寶布袋戲大師黃俊雄演出回駕太平戲。

福興宮董事長楊文鐘、雲林縣副縣長謝淑亞今天一同在廟前貼上香條，祈求遶境活動順利，斗六市長林聖爵、虎尾鎮長丁學忠、林內鄉長張維崢、土庫鎮長張榮麗、二崙鄉長鍾福助、莿桐鄉長林靖焜、彰化溪州鄉長江淑芬等人一起敲鑼，期待太平媽大駕光臨為鄉親祈福。

楊文鐘表示，雲彰兩縣多以務農維生，媽祖每次遶境都選在秋收季節，為農民賜福，並歡慶豐收，今年將於下月2日起駕，當晚9時將在西螺大橋施放高空煙火秀，送太平媽出城，展開15個鄉鎮、為期16天、會香近300座廟宇，於17日回鑾西螺，今年也將首度前往彰化田中鎮賜福，並駐駕於乾德宮。

張維崢表示，太平媽遶境，鄉民都很期待，一定會善盡地主之誼，招待大家。

配合遶境，福興宮舉辦「西螺太平媽祖文化祭」系列活動，包括趣味民俗活動、文創祈福馬拉松、精彩藝文表演等，11月1日起駕太平戲由明華園總團演出，11月17日回駕太平戲由黃俊雄布袋戲演出。

雲林縣西螺鎮福興宮太平媽祖文化祭今天開鑼，太平媽祖將於11月2日晚間起駕遶境，將...
雲林縣西螺鎮福興宮太平媽祖文化祭今天開鑼，太平媽祖將於11月2日晚間起駕遶境，將行經彰化、雲林等15鄉鎮，遶境為期16天，預計17日晚間回鑾。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣西螺鎮福興宮太平媽祖文化祭今天開鑼，太平媽祖將於11月2日晚間起駕遶境，將...
雲林縣西螺鎮福興宮太平媽祖文化祭今天開鑼，太平媽祖將於11月2日晚間起駕遶境，將行經彰化、雲林等15鄉鎮，遶境為期16天，預計17日晚間回鑾。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣西螺鎮福興宮太平媽祖文化祭今天開鑼，福興宮董事長楊文鐘（右）、雲林縣副縣長...
雲林縣西螺鎮福興宮太平媽祖文化祭今天開鑼，福興宮董事長楊文鐘（右）、雲林縣副縣長謝淑亞（左）今天一同在廟前貼上香條，祈求遶境活動順利。記者陳雅玲／攝影
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遶境媽祖布袋戲

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