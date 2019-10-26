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黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

全國環保志工群英會 資源回收造型超吸睛

2019-10-26 13:02聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

「108年全國環保志（義）工群英會」今天在雲林縣登場，來自全台超過2千位環保志工齊聚一堂，展開趣味環境知識競技，各縣市環保志工發揮創意，將回收物品變成身上獨特裝扮，非常吸睛。

環保署長張子敬、雲林縣長張麗善等人到場為全國環保志工加油打氣，雲林縣環保志工隊以回收錄音帶的磁帶做成誇張髮型，也有其他縣市志工關注海洋廢棄物議題，打扮成各種海底動物造型，引人注目。

張子敬表示，環保志工有環境教育、節能減碳、環境綠化、河川巡守、環境清掃、資源回收、綠色生活及消費等7大領域，環境保護是全球性議題，台灣身為地球村的一員，更不能置身事外，愈來愈多人自發性身體力行並投身環保志工行列。

張子敬表示，環保志工群英會已經邁入第9年，目前各地環保志工隊已逾3700隊，環保志工人數也已達18萬人，在推動環保政策上扮演重要的角色，感謝全國環保志工協助推動相關政策，讓各項環保任務的推動如此順利。

張麗善表示，今天活動透過互動式問答，讓志工腦力激盪，也看到環保志工資源回收再利用的成果，希望全國志工互相交流、分享經驗，讓環境更美好。

全國環保志（義）工群英會今天在雲林縣登場，來自全台超過2千位環保志工齊聚一堂，展...
全國環保志（義）工群英會今天在雲林縣登場，來自全台超過2千位環保志工齊聚一堂，展開趣味環境知識競技，各縣市環保志工發揮創意，將回收物品變成身上獨特裝扮，非常吸睛。記者陳雅玲／攝影
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全國環保志（義）工群英會今天在雲林縣登場，來自全台超過2千位環保志工齊聚一堂，展...
全國環保志（義）工群英會今天在雲林縣登場，來自全台超過2千位環保志工齊聚一堂，展開趣味環境知識競技，各縣市環保志工發揮創意，將回收物品變成身上獨特裝扮，非常吸睛。記者陳雅玲／攝影
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全國環保志（義）工群英會今天在雲林縣登場，來自全台超過2千位環保志工齊聚一堂，展...
全國環保志（義）工群英會今天在雲林縣登場，來自全台超過2千位環保志工齊聚一堂，展開趣味環境知識競技，各縣市環保志工發揮創意，將回收物品變成身上獨特裝扮，非常吸睛，雲林縣長張麗善（中）感謝志工的付出。記者陳雅玲／攝影
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全國環保志（義）工群英會今天在雲林縣登場，來自全台超過2千位環保志工齊聚一堂，環...
全國環保志（義）工群英會今天在雲林縣登場，來自全台超過2千位環保志工齊聚一堂，環保署長張子敬感謝全國志工對環境維護的用心。記者陳雅玲／攝影
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全國環保志（義）工群英會今天在雲林縣登場，來自全台超過2千位環保志工齊聚一堂，展...
全國環保志（義）工群英會今天在雲林縣登場，來自全台超過2千位環保志工齊聚一堂，展開趣味環境知識競技，各縣市環保志工發揮創意，將回收物品變成身上獨特裝扮，非常吸睛。記者陳雅玲／攝影
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資源回收張麗善

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