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有肝癌訊號找不到？新科技「超音波對比劑」看見了

2019-10-26 09:02聯合報 記者卜敏正／嘉義即時報導

2019亞洲腫瘤消融學會昨起3天，在嘉義長庚醫院舉行，共有300多名國內外專家與會，昨天會中討論各種不同「射頻消融」方式，以及在各種先進科技與技術輔助下，治療不同器官腫瘤，今天上午並邀請副總統陳建仁，就我國癌症防治特別演講，讓與會專家更深入探討、獲取更多經驗。

嘉義長庚醫院副院長盧勝男表示，這次議程主題「影像融合技術」，就是把電腦斷層或核磁共振影像資料輸入超音波機，經過比對程序之後，在做超音時就可以同時看到，同一切面電腦斷層影像，最常運用在電腦斷層顯影可以看到，但超音波看不到的腫瘤。「超音波對比劑」則像做電腦斷層一樣，打入對比劑可提供醫師更多影像資訊，讓原看不到的腫瘤更有機會被看到。

40歲林先生為B型肝炎帶原者，有肝癌家族史，超音波檢查顯示有慢性肝炎變化，雖然不符合健保給付標準，他仍選擇自費服用抗病毒藥物，並接受定期追蹤。追蹤發現肝癌標記-甲型胎兒蛋白(AFP)持續上升，他接受了多次各種精密檢查包括：超音波、電腦斷層、核磁共振、正子掃描等，甚至直接嘗試了兩線的標靶藥物，但AFP仍然上升。終於在1年後因為引進超音波對比劑，找到了1.3公分的小腫瘤，接受外科切除，迄今已經2年，沒有再發現新的腫瘤，回到原來工作崗位。

盧勝男說明，為提高射頻消融治療品質，目前醫學界有諸多的新技術和新科技，「影像融合技術」和「超音波對比劑」只是其中的兩種。隨著這些醫療科技的不斷進步，消融腫瘤的範圍從最早的半徑1.5公分，已擴大到目前的4公分左右，未來可望將腫瘤區域完全消融，而無殘存的腫瘤細胞。

盧勝男強調，射頻消融目前最多運用在肝癌治療，但還可以運用在甲狀腺、肺臟、腎臟、骨頭等部位的腫瘤，這次大會都有涵蓋這些議題進行廣泛討論。他說，這次會議內容豐富，是難得一次的亞洲盛會，大會晚宴並設在故宮南院大廳舉行，這也是國民外交的重要亮點。

2019亞洲腫瘤消融學會昨起3天，在嘉義長庚醫院舉行。 記者卜敏正／翻攝
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2019亞洲腫瘤消融學會昨起3天，在嘉義長庚醫院舉行。 記者卜敏正／翻攝
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2019亞洲腫瘤消融學會昨起3天，在嘉義長庚醫院舉行，現場示範 融合影像等新科技...
2019亞洲腫瘤消融學會昨起3天，在嘉義長庚醫院舉行，現場示範 融合影像等新科技操作。 記者卜敏正／翻攝
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腫瘤肝癌B型肝炎

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