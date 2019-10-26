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「鯤鯓王平安鹽祭」登場 徵「搏杯王」祭5萬獎金

2019-10-26 08:16聯合報 記者吳淑玲／即時報導

台南北門南鯤鯓代天府「鯤鯓王平安鹽祭」今天和明天登場，廟方舉辦「博杯挑戰賽」，祭出五萬元獎金，給擲出最多聖筊的「搏杯王」，歡迎信眾、遊客現場報名，參賽者即獲平安鹽福袋1個。下午2點交通部長林佳龍將主持開幕儀式。

南鯤鯓代天府年度盛事「2019鯤鯓王平安鹽祭活動」，是連續舉辦16年的鹽祭活動，每年都吸引數萬人參觀，一系列結合宗教藝術、鹽業文化、傳統藝陣、特色美食的活動，可以讓民眾更深刻體驗北門鹽鄉在地的風土民情及廟宇文化，一覽以「鹽」為主軸融合南鯤鯓代天府國定古蹟王爺總廟的藝術風情。

兩天的活動內容相當精采豐富，除了廣場上舞台表演活動、美食伴手禮特展、平安鹽福袋發送外，今天上午7點30分在北門井子腳瓦盤鹽田有渾天寶照請鹽科儀活動以及廟內祭壇9點30分至10點20分的祈福法會；

另外27日下午3點在井仔腳瓦盤鹽田還有返本還原(鹽)科儀，莊嚴隆重的請鹽、祈鹽、勅鹽、還鹽儀式都是「平安鹽祭」代表性的活動，所有儀式有別一般廟宇傳統法會，歡迎有興趣的民眾蒞臨現場共襄盛舉，見識與眾不同的祭鹽儀式。

侯賢遜總幹事表示，今年鯤鯓王平安鹽祭活動，廟方特別廣集各界力量與資源，增加活動的可看性，還不惜成本設計製作了專屬的朱府千歲平安鹽袋，限量大方送，只要民眾現場參加「博杯挑戰賽」即可免費獲得限量的平安鹽福袋1個。

比賽前三名的獎項更是吸引人，第一名是由蔡福海產行蔡全收所提供的現金5萬元，第二名為品皇咖啡觀光工廠所贊助價值2萬元Saeco全自動咖啡機乙台，第三名則由南紡流通事業服份有限公司所提供的南紡購物中心商品提貨券1萬元。以上獎項將由26及27日兩天博得最多聖杯前三名民眾獲得。」

另外鯤瀛文化藝術館，配合平安鹽祭推出宗教藝文活動，特別邀請廟宇彩繪大師—廖慶章展出「四季平安~廖慶章傳統彩繪作品展」，融合傳統與現代的廟宇彩繪藝術作品，值得熱愛廟宇藝術的民眾細細品味。

為迎接「2019鯤鯓王平安鹽祭」兩天的活動，廟方特別安排相當有人氣的朱府千歲王爺神偶不定時現身，與民眾同樂合影。喜歡王爺神偶的民眾，千萬不要錯過，也推薦遊客利用兩天難得的機會，走一趟「南鯤鯓代天府」體驗西南沿海廟宇文化藝術之美與鹽鄉-北門的在地特色。

洽詢電話南鯤鯓代天府 06-7863711，廟方網站http://nkstemple.org.tw/

台南北門南鯤鯓代天府年度盛事「平安鹽祭」今天登場。圖/廟方提供
台南北門南鯤鯓代天府年度盛事「平安鹽祭」今天登場。圖/廟方提供
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台南北門南鯤鯓代天府年度盛事「平安鹽祭」今天登場。圖/廟方提供
台南北門南鯤鯓代天府年度盛事「平安鹽祭」今天登場。圖/廟方提供
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南鯤鯓代天府北門福袋

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