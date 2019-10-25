學童立下目標、挑戰自我！嘉縣小鐵人競賽激烈
2019-10-25 21:40
聯合報 記者卜敏正
／嘉義即時報導
嘉義縣108學年度小鐵人競賽，今天上午在梅山國小鳴槍開跑，來自全縣541名選手參賽挑戰，挑戰組選手無論男、女都必須先游泳50公尺、再路跑1500公尺，是體力和耐力挑戰，但賽事結束後，小選手不僅重視成績，更期許挑戰自我，「小鐵人」已成為許多學童每年最期待賽事。
嘉義縣「小鐵人競賽」已邁入第13年，嘉義縣長翁章梁比賽前，與在場小選手一起跳健康操活絡身體，隨後由翁章梁鳴槍開跑，許多小鐵人們為了搶時間，邊跑邊穿衣服，努力為自己與學校爭取最好成績，展現小小運動家精神。
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嘉義縣小鐵人競賽項目分成挑戰組和體驗組，挑戰組須游完50公尺後長跑1500公尺；體驗組游完25公尺後長跑1500公尺，對許多學童而言、難度頗高，但參賽人數年年踴躍。今年6年級男童甲、乙組冠軍，分別為文昌國小余俊賢、香林國小洪麒宸；6年級女童甲、乙組冠軍，為梅山國小李承臻、太平國小張冠淳。
梅山國小校長邱文嵐表示，今年小鐵人賽成績分佈平均，並沒有特別集中在哪些學校，說明這項運動已均衡發展到各學校， 參賽小選手也為挑戰自己，不斷自我鞭策、平日加強練習。
邱文嵐說，像小六女童組冠軍李承臻，自4年級開始就參加比賽，她的成績前2年並不突出，但李承臻每次比賽結束就立下目標，「明年一定要進步、超越自己」，許多同學比賽結束後也問「下次比賽何時辦？」讓她看到學童挑戰自我的決心。
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