參訪雲林果菜合作社 韓國瑜高歌西螺七崁
2019-10-25 17:53
聯合報 記者李京昇
／即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜今天下午5點來到雲林縣西螺鎮漢光果菜生產合作社，與在地農民座談，韓國瑜更獻唱「西螺七崁」一曲與農民搏感情。
雲林副縣長謝淑亞、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、縣議員李明哲、廖偉晴、縣農會總幹事簡明欽、漢光果菜合作社理事主席廖丁川等人陪同出席，現場湧入數百位支持者高喊「韓國瑜當選！韓國瑜當選！」。
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韓國瑜在廖丁川的引領下，認識合作社包裝、製成的流程，隨後與農民召開座談會，傾聽地方心聲。
韓國瑜說，西螺是全國蔬菜重鎮，也是武術等傳統藝術等藝文故鄉，他認為他唱出一首歌，一定會讓大家感受到濃濃鄉土情感；接著韓獻唱起連續劇西螺七劍（西螺七崁）主題曲，「少林寺～阿善師～唐山過海台灣來…」引起支持者歡呼。
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