北港萬有紙廠巨塔傾倒 拆除工程遭開罰立即停工
2019-10-25 17:37
聯合報 記者蔡維斌
／雲林即時報導
北港萬有紙廠關閉閒置20年的廠房進行拆除，發生煤倉巨塔傾倒，影響鄰近社區，雲林縣長張麗善今天表示，將強力要求廠商務必遵守環保、建築相關法規進行拆除作業，維護環境確保居民權益。
萬有廠房拆除工程造成揚塵，及重機具打鑽噪音嚴重影響居民生活，雲林縣長張麗善深表重視，昨天親率秘書長張志銘及環保、建設、消防、城鄉、地政等相關主管勘查，當場要求業者拆除作業，務必遵循法令規定，依法申請拆除執照後才能作業，並要避免造成空氣污染與噪音擾民，未來開發也要符合都市計畫土地使用管制規則的規範。
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環保局長黃士漢表示，針對原萬有紙廠煤倉拆除工程，環保局於10月5日派員稽查，發現施工單位未設置相關環保設施，依空污法告發處10萬元罰鍰並限期改善，之後再陸續稽查發現不法馬上也予開罰了。
建設處長李俊興表示，舊廠房拆除作業未申辦拆除執照擅自拆除部分，違反「建築法」第25條第1項規定，縣府依「建築法」規定，處1萬元罰鍰，要求立即停工，依建築法規申請辦理。
縣府隨後並發出新聞稿強調，絕對會依法強力監督，以確保當地環境及居民的健康，針對外界對縣府放水、狀況外的不實指控，縣府也特予澄清。
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