影／陳吉仲養殖漁業發紅包 提4年100億等補助案
2019-10-25 17:04
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
農委會主委陳吉仲今天下午到嘉義縣義竹鄉，參加漁業署召開「照顧漁民，漁民福利與漁業發展座談會」，提出魚塭補助、產銷履歷補助、冷鏈加工補助，及養殖基礎建設4年補助100億等方案，強調透過補助照顧養殖業者，也能改變通路、基礎建設，讓養殖業翻轉。
漁業署今天到嘉義縣義竹鄉召開座談會，現場有近百名養殖漁業代表業者參加，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘 都到場幫漁民發聲，並提出爭取各項 養殖業、設施補助建議，陳吉仲受邀致詞時，立即提出4大補助案。
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陳吉仲表示，跟縣長翁章梁過去是農委會同事、好兄弟，只要嘉義縣爭取的100%答應，甚至可以加碼。
他說，未來不論農地或者是魚塭，每公頃都補助1萬元；如果做產銷履歷每公頃再補助1萬5000元，產銷履歷支出驗證費用，農委會也補助3分之2；另外農漁民如果可透過協會等單位做冷鏈或加工，設備部分無論支出百萬、千萬，農委會可再補助一半，幫助農民改變行銷通路。
他說，農委會也將透過漁業署，取得4年100億預算，未來各地養殖漁業的基礎建設，都要從這筆經費中支出，幫助台灣養殖漁業翻轉，技術上也一定可以克服。
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