北港萬有紙廠巨塔倒下 一牆之隔住戶惶恐

2019-10-25 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



荒廢多年的國內最大單一抄紙廠雲林縣北港萬有紙廠，土地已被拍賣，廠房設施今年8月間進行拆除，不料在拆除一座巨如大廈的煤倉時，巨塔應聲倒下，揚起滾塵宛若大地震，僅一牆之隔的社區居民，驚嚇惶恐，幾家住戶築也龜裂受損，議員蔡孟真昨天在議會提出質詢，縣府表示，除已勒令停工開罰單，並要求廠商於明天召開說明會對外說明。

從紙廠旁社區遠望傾倒的巨塔，居民用「比蕯斜塔」來形容，並對當時塔倒時的巨響震撼至今仍心有餘悸，雲林縣議員蔡孟真接獲居民陳情，昨天在議會對紙廠煤倉拆除是否申請執照及事後處置情況，質詢縣府建設處和環保局。

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蔡孟真表示，拆除煤倉8月間就動工，是否有依法向縣府申請核准拆除作業，為何在舉報有一個多月了都無作為，引起居民恐慌，相關單位是否有疏失。

建設處長李俊興答說，在10月5日獲報會同環保局會勘後，因拆除現場範圍大，發現有部分並未申請拆照，除依法開罰單，也要求施工單位依法補辦拆照，同時要舉辦說明會對外說明。環保局長黃士謀也表示，已陸續依空汙等法開罰單了。