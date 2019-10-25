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北港萬有紙廠巨塔倒下 一牆之隔住戶惶恐

2019-10-25 17:00聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

荒廢多年的國內最大單一抄紙廠雲林縣北港萬有紙廠，土地已被拍賣，廠房設施今年8月間進行拆除，不料在拆除一座巨如大廈的煤倉時，巨塔應聲倒下，揚起滾塵宛若大地震，僅一牆之隔的社區居民，驚嚇惶恐，幾家住戶築也龜裂受損，議員蔡孟真昨天在議會提出質詢，縣府表示，除已勒令停工開罰單，並要求廠商於明天召開說明會對外說明。

從紙廠旁社區遠望傾倒的巨塔，居民用「比蕯斜塔」來形容，並對當時塔倒時的巨響震撼至今仍心有餘悸，雲林縣議員蔡孟真接獲居民陳情，昨天在議會對紙廠煤倉拆除是否申請執照及事後處置情況，質詢縣府建設處和環保局。

蔡孟真表示，拆除煤倉8月間就動工，是否有依法向縣府申請核准拆除作業，為何在舉報有一個多月了都無作為，引起居民恐慌，相關單位是否有疏失。

建設處長李俊興答說，在10月5日獲報會同環保局會勘後，因拆除現場範圍大，發現有部分並未申請拆照，除依法開罰單，也要求施工單位依法補辦拆照，同時要舉辦說明會對外說明。環保局長黃士謀也表示，已陸續依空汙等法開罰單了。

由於拆除工程已造成鄰近部分民宅牆壁和天花板龜裂，施工單位將於明天召開說明會並與居民協商善後。縣府也將派員參加，同時對未來施工也將要求做好防護設施，以免影響鄰近社區。

北港萬有紙廠汽電廠的廢棄煤倉拆除，巨塔傾倒宛如大地震，居民戲稱為北港「比蕯斜塔」...
北港萬有紙廠汽電廠的廢棄煤倉拆除，巨塔傾倒宛如大地震，居民戲稱為北港「比蕯斜塔」。記者蔡維斌／翻攝
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北港萬有紙廠汽電廠的廢棄煤倉拆除，巨塔傾倒宛如大地震，居民戲稱為北港「比蕯斜塔」...
北港萬有紙廠汽電廠的廢棄煤倉拆除，巨塔傾倒宛如大地震，居民戲稱為北港「比蕯斜塔」。記者蔡維斌／翻攝
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巨塔傾倒造成部分民宅牆面龜裂。記者蔡維斌／翻攝
巨塔傾倒造成部分民宅牆面龜裂。記者蔡維斌／翻攝
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巨塔傾倒造成部分民宅牆面龜裂。記者蔡維斌／翻攝
巨塔傾倒造成部分民宅牆面龜裂。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣議員蔡孟真針對萬有紙廠拆除工程質詢縣府。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議員蔡孟真針對萬有紙廠拆除工程質詢縣府。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣議員蔡孟真針對萬有紙廠拆除工程質詢縣府。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議員蔡孟真針對萬有紙廠拆除工程質詢縣府。記者蔡維斌／翻攝
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