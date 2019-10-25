身障特教生考取街頭藝人 舉行音樂會與嘉特師生分享
2019-10-25 16:24
聯合報 記者魯永明
／嘉義即時報導
國立嘉義特殊教育學校學生王奕晴，考取嘉義市和嘉義縣音樂類街頭藝人證照，上午在學校集會，舉行音樂會，彈鋼琴，吹響笛，獲在場師生熱烈掌聲誇讚。
王奕晴表演「給愛麗絲」（鋼琴）、「恰似你的溫柔」（響笛）、「小雨中的回憶」（響笛）等曲目，與大家歡欣分享，王奕晴深情流暢的演奏，鼓舞在場所有的學生，只要認真用心、堅持努力，成功必然在望。
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王奕晴在鋼琴老師劉庭禎、響笛老師李靜君專業指導，媽媽王雅冠用心陪伴鼓勵下，9月考取音樂類鋼琴和響笛2張證照。校長許碧雲說，非常感謝教育部學產基金，對具特殊專長的弱勢學生支持補助，讓身心障礙學生有機會脫胎換骨，王奕晴能夠一舉獲得2張街頭藝人證照，是最高的榮耀肯定，值得慶賀。
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