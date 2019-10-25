南科擴建現有道路許多容量不足 地方爭取新闢道路

2019-10-25 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



南科台南園區將擴建、周遭相關工業產業聚落持續發展，現有道路難以承受交通流量，立委郭國文今邀集營建署、第六河川局與市府工務、地政等單位會勘麻豆、善化區銜接南科園區道路，雖地方對路線意見、版本多，最後決議優先評估高鐵橋下路線，方便麻豆、學甲等地從業人員通勤南科。

配合台南科學園區發展，周邊聯絡道路系統陸續推動，目前有「國道八號南科聯絡道延伸省道台一線道路」、「新化區高鐵沙崙站橋下道路」、「南科西向聯絡道路新闢」、「台南都會區北外環道路第一期」等工程。

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地方希望將「麻豆口工業區」、「山上工業區」、「麻善生活圈」及正在推動的「南科分區段徵收計畫」也納入考量範圍。

會勘後因公路總局人員，現在嘉義至新營區正評估高鐵橋下道路貫通案，有此先例，郭國文要求，自台19甲線到市道178線路段，比照嘉義新營段來推動評估闢建道路方案。