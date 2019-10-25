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南科擴建現有道路許多容量不足 地方爭取新闢道路

2019-10-25 16:05聯合報 記者周宗禎／即時報導

南科台南園區將擴建、周遭相關工業產業聚落持續發展，現有道路難以承受交通流量，立委郭國文今邀集營建署、第六河川局與市府工務、地政等單位會勘麻豆、善化區銜接南科園區道路，雖地方對路線意見、版本多，最後決議優先評估高鐵橋下路線，方便麻豆、學甲等地從業人員通勤南科。

配合台南科學園區發展，周邊聯絡道路系統陸續推動，目前有「國道八號南科聯絡道延伸省道台一線道路」、「新化區高鐵沙崙站橋下道路」、「南科西向聯絡道路新闢」、「台南都會區北外環道路第一期」等工程。

地方希望將「麻豆口工業區」、「山上工業區」、「麻善生活圈」及正在推動的「南科分區段徵收計畫」也納入考量範圍。

會勘後因公路總局人員，現在嘉義至新營區正評估高鐵橋下道路貫通案，有此先例，郭國文要求，自台19甲線到市道178線路段，比照嘉義新營段來推動評估闢建道路方案。

郭國文表示，未來各工業區間與南科園區互動會更為密切，只依靠目前公路串聯起的生活區及工業輔助區，就現有道路而言已無法負擔，有另外開闢的必要性，並可預見將提供台南科學園區發展產業的相關聯產業廠商進駐更大誘因，藉以形成產業群落效應，同時帶動相關工業區及生活圈發展動力。

南科擴建現有道路容量不足 ，地方爭取新闢道路，郭國文邀集相關單位會勘。記者周宗禎...
南科擴建現有道路容量不足 ，地方爭取新闢道路，郭國文邀集相關單位會勘。記者周宗禎/攝影
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南科擴建現有道路容量不足 ，地方爭取新闢道路，郭國文邀集相關單位會勘。記者周宗禎...
南科擴建現有道路容量不足 ，地方爭取新闢道路，郭國文邀集相關單位會勘。記者周宗禎/攝影
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南科郭國文高鐵

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