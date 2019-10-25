南台大震後歷3年重建 山上公所新大樓綠建築展新氣象
2019-10-25 15:56
聯合報 記者吳淑玲
／台南即時報導
台南山上區公所新辦公大樓原址重建完成，今天由市長黃偉哲主持重建落成典禮，勉勵新大樓內外都要有新氣象，公所同仁務必秉持親民友善的態度與精神服務民眾。內政部政務次長陳宗彥與立委郭國文、市議員林志展、李偉智與林志聰等也都到場祝賀。
山上區公所因105年0206南台地震導致廳舍嚴重毀損，災後復建工程重建獲得中央核定補助款、市府配合款經費，總計5400萬元，從106年10月起在原址重建，興建一座複合式辦公大樓，建築體外觀融入在地的環境與特色，以山仔頂山巒起伏以及曾文溪、菜寮溪的蜿蜒意象為元素，其建築物充分表現出人文風情與現代感。
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黃偉哲表示，山上區公所新建辦公大樓， 展現嶄新的面貌，就近服務居民免受舟車勞頓之苦，不需南來北往至民治或永華市府洽公，期勉公所同仁更要秉持親民的準則來為市民服務與互動。
山上區長余基吉指出，新大樓由王東奎建築師以「親民、永續、防災」三大主軸來規畫，建築體外觀融入在地的環境與特色，整體設計符合黃金級綠建築標章，內部空間也秉持「有愛無礙」的服務理念，打造友善服務的洽公空間，在主要通道及門口採無障礙設計、設置斜坡道、專用停車位、樓梯扶手、專用廁所、電梯等友善設施，並有新化戶政事務所山上辦公處也進駐一樓聯合辦公，讓民眾更便利洽公。
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