雲林三條崙海水浴場淨灘 清除近900公斤垃圾
2019-10-25 18:04中央社 雲林縣25日
台灣電力公司再生能源處及雲林縣四湖鄉公所今天上午在三條崙海水浴場舉辦淨灘活動，350名志工清除近900公斤垃圾，還給海洋清淨的面貌。
由於今年夏季受熱帶性低氣壓影響，造成雲林縣四湖鄉三條崙漁港及海水浴場遭強風灌入龐大的漂流竹木等垃圾，台灣電力公司再生能源處及雲林縣四湖鄉公所今天攜手淨灘。
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四湖鄉長蘇國瓏表示，四湖擁有美麗的海岸線，卻因為人類活動導致海洋堆積許多垃圾並漂流至此，也有民眾到海邊遊憩後留下許多垃圾等問題。這次結合台灣電力公司再生能源處舉辦淨灘，以實際行動維護家鄉美麗的海岸線，美麗的海灘需要大家一起來維護。
350名志工分工合作，從沙灘上清出資源垃圾約100公斤，漂流木及一般垃圾約800公斤，清潔隊出動6輛車載運。
蘇國瓏說，環境是大家共同生活的一部分，所以維護海洋環境的清潔更是大家的責任，除了雲林縣附近的居民應重視外，更應從家庭、學校盡一己之力，做好污染防治工作。
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