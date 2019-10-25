全國卓越社區競賽 嘉義市4社區奪獎承辦全國社區會報

2019-10-25 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



嘉義市政府今明兩天在鈺通大飯店，首次舉辦全國社區發展業務聯繫會報，共有中央部會及各縣市共200多名社區幹部參加，衛福部社會救助及社工司長李美珍主持，嘉市社區參加卓越社區選拔，頂庄、福民、白川町及精忠等4社區全數獲獎，榮獲2個卓越獎殊榮，市長黃敏惠說，嘉市社區優秀各有特色，感受社區蓬勃的生命力及背後創新產業。

這次活動由東川社區發展協會理事長傅大偉帶領承辦，全國各社區夥伴齊聚一堂觀摩學習，昨晚安排精彩社區表演，晚宴安排嘉市社區班隊精心準備新住民、民俗舞蹈及女性八家將等精彩節目迎賓，享在地美食，走訪檜意生活村，製作有木都文化元素的檜木燒烙名牌，以社區力量展現嘉市活力與創；今天後驛社區為大家製作燒烙名牌、獎牌，展現產業地方創生。

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李美珍說，一年一度在各縣市辦理聯繫會報，讓縣市、社區間業務交流觀摩，參訪績優社區，社區是社會最基層組織，全國有將近7000個社區發展協會，如何讓社區充滿活力、育成社區很重要，不僅主責單位扮演重要角色，同時也要引入跨部會、跨單位資源協助社區發展。