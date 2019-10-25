徹夜大排長龍竟為骨灰塔！台南麻豆生命紀念館超搶手

2019-10-25 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南麻豆生命紀念館二樓塔位今天開放民眾登記，許多民眾前一天就來排隊。圖／麻豆區公所提供 分享 facebook 公家塔位搶手！台南麻豆生命紀念館二樓櫃位今天開放民眾選位，有人昨天清晨4時就去排隊，今天上午8時搶得頭籌，只為搶到最好的位置，麻豆區公所也體貼地搭帳棚及提供椅子讓民眾休息，到中午已超過300多人排號碼選塔位，區公所表示，今天會加班到全部的民眾選好櫃位。

麻豆區公所表示，因有些民眾有方位與櫃層等特殊需求，之前有不少人要求公所電話通知，之前就打了500多通電話，今天8點開放民眾領號碼牌排隊，等待進入選位，但不少人前一天就來排隊，陳姓市民一家三口，昨天凌晨4點就輪流排隊，順利搶下第一個選購權，相當開心，前一晚約有6、70人排隊，也前往關切提醒注意安全。

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麻豆區公所指出，102年開放時也有一波排隊高潮，今天盛況比之前更熱烈，主要是民眾觀念改變了，要將之前土葬的祖先撿骨，因此最多有人有8個塔位的需求，但為服務更多人，一個號碼只開放選5個塔位，也同意民眾帶著一位法師進入協助選位，加快選擇塔位的速度，避免民眾久候。

麻豆區長孔慶瑤上午8點也到場關心並提醒，麻豆生命紀念館提供讓鄉親能好好的安置先人，只有使用權，新購二樓櫃位的民眾，依照規定須於繳費後三個月內完成入塔，訂購好櫃位的鄉親在時限內完成入塔，最慢到明年3月31日前要辦好手續，以免被取消資格。

麻豆區生命紀念館主體建物於98年啟用販售1樓骨灰櫃位5846位，102年再完成4樓3179骨灰櫃位，因櫃位購買使用率達九成，為服務市民，再向市府爭取補助千萬元，2樓增設櫃位經費完成4062櫃位擴充，目前共計有1萬3087個塔位。