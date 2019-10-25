李登輝快遞送「功宏化育」 賀中正大學30週年校慶

2019-10-25 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



李登輝以快遞贈送「功宏化育」賀詞，由校長馮展華、創校首任總務長江義雄接下賀禮。 圖／中正大學提供 分享 facebook 前總統李登輝30年前催生成立中正大學，日前特別準備一幅「功宏化育」賀詞、快遞送達中正，祝賀創校30週年校慶，由校長馮展華、創校第1任總務長江義雄一同接下賀禮。

政府為均衡雲嘉地區高等教育發展，民國75年10月30日拍板定案在雲嘉地區設立「中正大學」，引起雲林縣斗六市、嘉義縣民雄鄉、台南縣六甲鄉激烈爭奪設校，由時任副總統李登輝擔任籌備委員會召集人，歷經多次校地勘查與評選，在民國76年決定中正校地設於民雄鄉五殼王廟預定地。

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中正大學表示，再過一天即是該校30週年校慶，高齡96歲李登輝因年事已高，無法親自蒞校與師生同慶，仍相當掛心，特別致贈30週年誌慶「功宏化育」賀詞，稱許該校推動教育工作的貢獻與卓越成果。

校方指出，李登輝當時為發展中正建校藍圖，不僅赴海外參訪日本筑波、美國史丹福等大學，也在中正興建過程視察，每場籌備會議無不親自出席，閱讀會議結果加以批示。

中正大學建校後，李登輝仍持續關心中正發展，民國79到85年間至少四次公開訪視，校方感念李前總統貢獻與付出，也在25週年校慶時頒贈名譽博士學位。