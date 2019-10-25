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加油也能行善？到台糖加油再捐百元助弱勢 送果寡糖

2019-10-25 12:40聯合報 記者周宗禎／即時報導

加油也能行善，台糖舉辦加油再捐百元助弱勢送果寡糖，今天開跑。記者周宗禎/攝影
加油也能行善，台糖舉辦加油再捐百元助弱勢送果寡糖，今天開跑。記者周宗禎/攝影
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台糖公司今天推出「年終加油行善」活動，民眾到台糖加油站加油再捐100元給弱勢，台糖就贈送售價180元的果寡糖1瓶，預計辦到年底募得至少400萬善款，將分送給創世、華山、伊甸、家扶、勵馨、美善、育樂、善牧等8個社福慈善機構。

台糖為了鼓勵民眾參與，宣布在台糖加油站加25公升汽油或50公升柴油，再捐助100元協助創世募集管罐奶粉經費、華山獨居老人年菜購置、伊甸遲緩兒早療、家扶家創兒復原等善款， 台糖就送果寡糖，今天開始持續到12月底。

上午台南市政府社會局主任秘書朱棟、台糖公司副總經理洪火文、油品事業部執行長徐繼聖、副執行長柯勝宗今天與八個社福團體代表一同宣示募集善款活動開跑。

洪火文表示，因為活動消息上星期傳出後，就不斷有許多駕駛人要求提早開跑，短短6天就已經募到善款50萬，為了感謝民眾參與，11月1日開始，除了原有的加汽油滿25公升、柴油滿50公升再捐款送果寡糖，再加送好蜆精或寡糖乳酸菌沖泡包二選一。

他說，為了讓機車族參與，只要留下加油站給的3公升加油明細，累積8張也送好蜆精或寡糖乳酸菌沖泡包二選一，再捐100元也送果寡糖一罐。

加油也能行善，台糖舉辦加油再捐百元助弱勢送果寡糖，今天開跑。記者周宗禎/攝影
加油也能行善，台糖舉辦加油再捐百元助弱勢送果寡糖，今天開跑。記者周宗禎/攝影
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加油站捐款台糖

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