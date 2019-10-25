再現他里霧埤水花園風華！斗南公所提案整治
2019-10-25 12:17
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
雲林縣斗南鎮將軍里溫厝角部落「他里霧埤水花園」，是雲林縣百大景點之一，鎮長沈暉勛近日提出「他里霧埤水花園水環境整體改善計畫」，副縣長謝淑亞在沈暉勛陪同下會勘，並允諾提案前瞻爭取中央補助。
他里霧埤是斗南地區重要的灌溉水源，附近300公頃良田的灌溉水源有7成來自他里霧埤，嘉義何明德行善團在103年12月建置景觀吊橋，橫跨崙仔溪兩岸全長105公尺，景緻優美也成為台78線行經的矚目地標。
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沈暉勛說，他里霧埤水花園是當地民眾和外來遊客休閒運動的好處所，但一直以來沒有公共廁所，若此次補助順利通過，將建置一座景觀廁所，並有觀景平台、地景遊憩區和解說牌等設施。
他表示，也盼望設置親水水道、新設廊道、碎石觀察步道等，讓花園景致更完善，同時也清理水域改善水質，恢復水岸生命力。
謝淑亞指出，縣府目前已經將此計畫案提報到全國水環境競爭型的提案，並參加評比爭取中央補助，近日邀請生態、景觀及水利等專家與地方代表到場勘查，盼望傾聽在地民眾需求和心聲，將民眾意見納入設計中。
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