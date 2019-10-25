不敵網購書店競爭 承億小鎮慢讀與樂檸漢堡合租大樓

2019-10-25 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



嘉義市知名建築飯店業承億文旅集團，3年前承租市府旁農會出租停業的「讀書人文化廣場」，開首間書店「承億小鎮慢讀」，是集團首度跨足書店第一個品牌，但經營3年不堪虧損，最近找在地有速食漢堡南霸天之稱的樂檸漢堡合租，減輕負擔，兩知名品牌策略結盟拚商機，下月重新開幕。

「承億小鎮慢讀是否撐不下去關門了?!」許多市民路過鬧區中山路，看到承億小鎮慢讀招牌不見，大樓整修，招牌換上樂檸漢堡，感到納悶。承億文旅集團兼小鎮慢讀創辦人、市府前建設處長戴淑玲說，不是關門，是整修調整經營策略，與樂檸漢堡合租減輕負擔，一樓書店往二樓搬，三樓做親子活動空間及孩子腦力開發地方。

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「為撐書店，我拿私房錢一直燒錢」戴淑玲無奈說，面對網購市場競爭，書店經營困難，為減輕負擔與樂檸漢堡合租； 承億小鎮慢讀前身「讀書人文化廣場」，2015年結束營業，引發市民喟嘆不捨，戴認為閱讀與教育是百年大計，城市不能沒有文學書店，決定接手，經1年籌備以承億小鎮慢讀重新與市民見面。

承億小鎮以書籍、餐飲、文創選物市集策展與文創講堂為主題，共規劃4個樓層，每層樓都有主題書籍販售，經營初期，會員突破3萬人，每月平均增加800名新會員，來客數成長，透過書籍、餐飲、文創市集和藝文講堂相輔相成，沒想到3年來，不敵網購市場來客下滑虧損，只好縮減規模。