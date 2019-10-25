大腸癌化療後失眠加重 中醫調理助好眠

2019-10-25 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



60歲陳姓女子為大腸癌第四期患者，手術治療後以化療積極控制病情中，但期間出現掉髮、腹瀉、腸胃不適、疲倦和睡眠障礙等症狀，因而到台南市立醫院中醫部求診，醫師指出，透過分階段給予治療，除了幫助睡眠之外，也緩解病患疲勞，經一個月調理後，陳女不適症狀減輕，生活品質大為改善。

醫師曾碩平表示，由於醫療不斷進步，即使是第4期大腸癌，5年存活率也可高達4成左右，對癌症患者來說，如何和癌症共處是相當重要的課題。事實上，中醫對於癌症治療調理有所協助，針灸對西藥的可能交互作用並不多，是安全又有效果的方法。

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曾碩平指出，他分階段給予陳女治療，化療前鼓勵攝取均衡充足的營養，並使用黃耆、黨參補氣調整身體機能，化療後會針對不適症狀，施予藥物或針灸緩解，如針灸內關穴、合谷穴、足三里緩解腸胃不適，酸棗仁湯、柏子仁等藥幫助睡眠，也會持續給予補氣的中藥，緩解疲勞。

醫師表示，不少人有錯誤迷思，以為黨參、黃耆等補氣之藥會加速腫瘤生長，但其實溫和的補氣中藥材反而可以輔佐減緩癌症放化療的不適，不會讓腫瘤越長越快。例如西醫用來改善癌因性疲憊症的新藥「懷特血寶」，就是黃耆的萃取物，對於因西醫治療副作用太強而考慮停止治療的患者，可使用中藥來輔助減少副作用以完成療程，中西醫共同調理對癌症治療更有幫助。