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「披薩哥」徒步環島遭警盤查 被當成逃逸移工、街友

2019-10-25 10:57聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

桃園市25歲青年房宣恩，3年前從虎尾科大休閒遊憩系畢業，創業賣披薩，懷念大學騎機車環島美好經驗，放下工作，14日背起簡單行囊只帶1萬5000元，展開為期2個月徒步環島，身上插小國旗，綁著寫上「徒步環島」布條，引人側目，至今徒步11天，曾被警察盤查當成逃逸移工、街友，這段期間徒步，讓他印象最深刻是交通生活環境「對行人不友善」。

房宣恩昨晚夜宿嘉義市虎科大教師的父親、黎明狗學校校長蔡慶榮住家，受到蔡慶榮夫婦熱情接待，上午蔡慶榮夫婦歡送房上路，往台南前進，到嘉市之前，房宣恩為省旅途開支，吃簡單食物，夜間搭帳篷睡公園或宮廟，體型壯碩重119公斤的他，每天天亮起床行走，傍晚休息，每天平均走8小時2、30公里，隨興隨緣自由行走，體會各地風土人情，晚上用手機將旅途圖文心得，貼臉書寫日記，向家人報平安。

房宣恩說，台灣人民友善熱情，有熱心民眾看到他烈日下行走，背行囊包頭巾，拿枴杖，遞礦泉水給他，讓他很感動，人雖友善，但行走不友善的交通環境，讓他不舒服，他表示，行人幾乎沒有路權，欠缺安全舒適行走空間。

房宣恩已走過桃園、苗栗、新竹、台中、彰化、雲林及嘉縣市，他父親是阿扁總統空軍一號專機飛行員，現已退役，身為空軍一號飛官之子，房宣恩有勇氣膽識，蔡慶榮夫婦誇讚他獨力自主，勇敢走出生活舒適圈，是難能可貴好青年，環島徒行還可「享瘦！」，沿途欣賞風景交朋友，走了11天被太陽曬黑，祝福他一路平安順利，民眾在路上遇見他，別忘了為他加油打氣。

桃園市25歲青年房宣恩背簡單行囊，展開為期2個月徒步環島，身上插小國旗，綁著寫上...
桃園市25歲青年房宣恩背簡單行囊，展開為期2個月徒步環島，身上插小國旗，綁著寫上「徒步環島」布條，引人側目。記者魯永明／攝影
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桃園市25歲青年房宣恩背簡單行囊，展開為期2個月徒步環島，身上插小國旗，綁著寫上...
桃園市25歲青年房宣恩背簡單行囊，展開為期2個月徒步環島，身上插小國旗，綁著寫上「徒步環島」布條，引人側目。記者魯永明／攝影
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嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮(右)夫婦歡送房宣恩(中)上路往台南前進。記者魯永明／...
嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮(右)夫婦歡送房宣恩(中)上路往台南前進。記者魯永明／攝影
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房宣恩為省旅途開支，吃簡單食物，夜間搭帳篷睡公園或宮廟。記者魯永明／攝影
房宣恩為省旅途開支，吃簡單食物，夜間搭帳篷睡公園或宮廟。記者魯永明／攝影
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桃園市25歲青年房宣恩背簡單行囊，展開為期2個月徒步環島，身上插小國旗，綁著寫上...
桃園市25歲青年房宣恩背簡單行囊，展開為期2個月徒步環島，身上插小國旗，綁著寫上「徒步環島」布條，引人側目。記者魯永明／攝影
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徒步環島空軍青年

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