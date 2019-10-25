小朋友最愛！嘉義「德蘭親子餐廳」柿子入菜僅假期有

2019-10-25 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣即時報導



季節新菜「柿子蝦鬆」，融入番路特產柿子，最能品嘗柿子鮮甜口感。記者卜敏正／攝影 分享 facebook 嘉義縣番路鄉「德蘭親子餐廳」，配合10月開始的番路柿子季，推出季節新菜「柿子蝦鬆」，以羅蔓葉裹新鮮蝦球、綠花椰、柿子、柿餅，淋上清爽醬汁，不僅保有柿果口感，還能吃到原味柿子，因人手不足，現在僅周六日營業，或團體預訂才能吃得到。

德蘭餐廳負責人鍾佳訓、羅沛昀夫妻，4年前將荒廢20年的天主教德蘭幼稚園重新整修，打造成親子同樂庭園餐廳，不僅室內有兒童遊戲空間，戶外還有一座彩繪整修的大象溜滑梯，是許多小朋友的最愛。

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鍾佳訓說，4年前母親為了投資買下這裡，他看見這棟陳舊日式老屋，忽然有個夢想，不但阻止母親拆房子，還花費300萬整修，保留原有梁柱、泥牆，重植草皮、沙坑，增設室內兒童遊憩區，打造一間獨具特色的親子餐廳。

「大人吃飯讓小朋友盡量玩！」羅沛昀說，父母帶孩子出門，小朋友總坐不住，也影響父母聚會，當丈夫決定開餐廳，她立即建議留下大象溜滑梯，並增加兒童遊憩區，讓德蘭成為大人放心、孩子開心的餐廳。

鍾佳訓說，雖強調親子餐廳、遊憩特色，但美食絕對重要，不僅邀請亞洲廚藝冠軍蕭尚杰指導，他也用心學習、研發新菜色，並獲得「2017日本亞洲料理名人大賽」金牌，還以自家圈養黑毛豬，製作最受歡迎「東坡肉」、「蜜汁豬肋排」，肉質鮮嫩、口感美味，客人一吃上癮。

他說，因為餐廳平日客人少，現在只有周六日營業，周一到五僅接受團體預訂；10月開始番路柿子盛產，他研發季節新菜「柿子蝦鬆」融入番路特產柿子，最能品嘗柿子鮮甜口感、歡迎品嘗。