汰換四行程換電動車 嘉市最高補助2萬4

2019-10-24 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市報導



嘉市環保局今天說，民國92年底前出廠的三期四行程機車即日起也納入補助範圍。記者李承穎／攝影 分享 facebook

嘉義市二行程機車換購電動車目前最高補助3萬，嘉市環保局昨天說，民國92年底前出廠的三期四行程機車即日起也納入補助範圍，換購電動車最高補助2萬4千元，換購六期四行程機車則補助1萬元，另外二行程機車換購六期四行程機車也從4千元高到6千元，補助期限自即日起至今年12月31日止。

環保局空氣及噪音管理科長吳博章等人昨天到嘉市富達輪業機車行，實測二行程、三期四行程和六期四行程的機車，測出二行程機車排放的碳氫化合物等汙染物，是三期四行程機車的20倍，也是六期四行程機車的80倍，民眾見狀都直呼「好可怕」。

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吳博章說，三期四行程車在嘉市約有3萬5千餘輛，因車齡已超過16年，且排放標準較寬鬆，所產生的各種汙染物對人體及環境造成危害，希望透過補助減輕民眾負擔。

環保局指出，嘉義地區沒有大型汙染源，境外汙染源高達81.5％，只有18.5％是境內自己產生，其中又以移動汙染源37.7％最高。