張花冠接陳明文後援會總督導 宣告嘉義山線整合成功

2019-10-24 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義即時報導



嘉義縣民進黨部今天下午在竹崎鄉地區農會舉行竹崎鄉後援會幹部授證儀式，前縣長張花冠首度現身，並擔任民進黨嘉義縣山區2020總統立委聯合後援會總督導，去年曾與民進黨籍縣長翁章梁競角逐縣長提名的嘉義縣議長張明達也一同到場，兩人的現身宣告民進黨在嘉義縣山線整合成功，共同為明年的總統蔡英文、立委陳明文連任而努力。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、張花冠、張明達、竹崎鄉長曾亮哲、嘉義縣議員王焜玄、代表會主席陳宏吉、副主席蔡瀧賢等，近百位代表出席，因現場多為熟識多年的老同事，氣氛熱鬧而溫馨。

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張花冠之前曾與陳明文鬧不合，但這次張花冠表示，她擔任後援會總督導，就是要負起這場選戰的全責，去年選完後，大家要往前看，不是往後算舊帳。

張明達去年與翁章梁搶縣長黨內提名，外傳他在明年立委選舉會挺林國慶，但他現身表示，這其實是錯誤訊息，他保證將會全力挺陳明文，這次也擔任嘉義縣山區聯合後援會主委。

陳明文表示，竹崎鄉親最關心的就是土地爭議問題，中和奮起湖林班地解編是全台首例，未來還會繼續解編，這件事情從他手裡到張花冠再到翁章梁，都一直在推動。