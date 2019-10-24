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展現捍衛鄉土決心 龍崎掩埋場水保施工許可失效

2019-10-24 21:33聯合報 記者鄭維真／即時報導

台南市長黃偉哲在本月22日批准「龍崎事業廢棄物掩埋場」的「水土保持計畫及其水土保持施工許可證」已失其效力，並在今天通知業者歐欣公司。

爭議逾10年的龍崎掩埋場開發案，由經濟部主導開發，且該水土保持計畫於99年核定後支持與反對意見衝突不斷。經濟部為了展現捍衛鄉土的決心，阻擋掩埋場在龍崎月世界開發，且掩埋場開發許可在今年3月10日到期後，並無展延歐欣開發期限。

台南市政府表示，台南市長黃偉哲在今年10月22日依水土保持審核監督辦法等相關規定批准歐欣掩埋場的「水土保持計畫及其水土保持施工許可證」，從108年3月10日一併失其效力，為當地世界級自然景觀保存盡一分心。

龍崎月世界。資料照片／台南社大提供
龍崎月世界。資料照片／台南社大提供
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黃偉哲

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