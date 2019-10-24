柳營奇美失智共同照護中心成果發表 跨領域照顧
柳營奇美醫院失智共同照護中心今舉行成果發表，醫院神經內科主任吳明修率領團隊，一年多來以跨領域專業，共同幫助失智家庭，從協助就醫、確診到後續照顧指導與轉介，守護失智家庭生活品質。
會中吳明修分享個案；82歲陳婆婆年輕時經營麵店，今年初家人發現婆婆忘記煮麵步驟，洗澡時忘記怎麼穿衣服，也常分不清楚白天或晚上，甚至夜間哭泣，不喜歡出門，對人群感到焦慮害怕等症狀，兒子深感工作與家庭兩頭燒，申請柳營奇美居家服務協助。
經居服員發現，陳婆婆疑似為失智症狀，轉介至柳營奇美醫院失智共照中心，經確診其罹患阿茲海默型失智症。在醫師藥物治療下，延緩病情惡化。個管師也鼓勵陳婆婆參與學堂活動，半年來笑容變多，情緒穩定多了，每日晨起會主動與他人打招呼，讓婆婆重新找到生活意義。
吳明修說，根據統計，台灣失智人口快速成長，至107年底已達28萬人，台南市疑似失智症老人推估2萬3千人。醫院失智共照中心，結合個案管理師、護理師、藥師、職能治療師、心理師、營養師、社工師、居家醫療與長照居家服務等組成服務團隊，並與鄰近13個失智社區服務據點合作，107年成立台南溪北地區唯一失智共照中心，陸續於柳營、鹽水區成立失智社區服務據點，減輕社區長者及家屬照顧壓力。
迄今已協助571個失智家庭接受在地化關懷照顧；轉介67位長輩至在地失智社區服務據點和日間照顧中心，讓長輩接受復能與促進認知活動；另與台南市政府警察局新營分局及台南市輔具資源中心合作，推動預防失智長輩走失措施。
另外，個案管理成效部分，協助134位個案確診罹患失智症；提供746位民眾醫療與照顧技能諮詢；301位個案接受跨團隊整合式服務；提供84位個案轉介使用長期照護及社會福利資源，協助83位照顧者接受照顧者照顧與支持課程，提供關懷與喘息等服務。
吳明修說，失智症是一種疾病現象，不是正常老化。失智症特性是愈高齡老人發生率越大，陪伴失智長輩老化過程是條艱辛的路，照顧者需花費許多心力照顧；家人若突然發生記憶力減退，易怒、猜忌、性格改變、判斷力變差等症狀，應盡快就醫確診，接受藥物及認知治療，以延緩失智惡化。民眾如有任何失智相關問題或欲報名「奇憶學堂-柳營班、鹽水班」，歡迎來電諮詢專線（06）6226999轉77146。
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