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嘉市國中小學全面裝設冷氣 定明年夏季前完工

2019-10-24 17:30聯合報 記者李承穎／嘉義即時報導

嘉義市府耗資2億672萬元要在國中小學全面裝設冷氣，市府今天在蘭潭國小召開說明會指出，冷氣、新風換氣系統和電力線路系統改善裝置都將在5月、夏季來臨前全面安裝完畢，市長黃敏惠說，市府會妥善執行後續安裝工程，希望孩子在酷暑也能有最好的學習環境。

黃敏惠、議長莊豐安、國中小學校長和多名市議員等人與會，多名市議員提問，新風系統不只要有室內空氣對流的功能，也要有過濾空氣的裝置，另外保養維護費用是各校編列又或是採空調基金，以及冷氣等系統的保固期是否可延長？廠商到場維修的時間是多久？

教育處長林立生說，新風系統一定會有過濾空氣功能，這次招標採「最有利標」，冷氣等系統保固期將至少2年以上，廠商保固越久越易得標。各班級以儲值卡管理使用冷氣，每度收費額度將包括冷氣維護相關費用，校方照市府標準收費，有維修需求時，招標文件也要求廠商需一小時內到場。

蘭潭國小是嘉市最快發包施作電力線路和能源管理系統的學校，黃等人會後也參觀完成裝設冷氣電表與讀卡機的教室，希望府會合作讓安裝進度更快速。

蘭潭國小校長吳青香說，設置「獨立控制電子式電表」可讀取電量，「IC卡讀卡機」控制冷氣機電源開關，顯示與電度，並節約能源，建置「能源管理系統」可避免用電過量，另在教室預留安裝新風換氣系統的「電源管線回路」。

市府指出，冷氣採購由民生國中、嘉義國中、南興國中及精忠國小4校組成「冷氣採購工作小組」，本月8日已上網招標，若如期採購，20所學校將在年底前完成電力改善工程的學校，新風換氣系統依進度將於11月中旬完成招標文件上網，並於12月完成開標及評選作業。

教育處指出，未來將訂定國中小冷氣使用與維護注意事項，讓各校遵循，並積極監督管理發包進度等，教室若安裝新風換氣系統，二氧化碳「回復」標準值可達到100%，而過濾PM2.5效果則可達70%之高，對學生健康很重要。

嘉義市長黃敏惠（右二）和議長莊豐安（左二）等人到蘭潭國小，參觀完成裝設冷氣電表的...
嘉義市長黃敏惠（右二）和議長莊豐安（左二）等人到蘭潭國小，參觀完成裝設冷氣電表的教室。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠和議長莊豐安等人到蘭潭國小，參觀完成冷氣電表的教室，希望府會合作，...
嘉義市長黃敏惠和議長莊豐安等人到蘭潭國小，參觀完成冷氣電表的教室，希望府會合作，讓安裝進度更快速。記者李承穎／攝影
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蘭潭嘉義

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