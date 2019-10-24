嘉義大學一百周年校慶 花卉與茶香先行巡禮
2019-10-24 16:27
聯合報 記者李承穎
／嘉義即時報導
嘉義大學校長艾群、嘉義市副市長陳淑慧和農委會農糧署作物生產組長徐煇妃等人，今天在嘉大蘭潭校區嘉禾館廣場前，舉辦100周年校慶活動記者會暨百年花卉展開幕與典藏茗茶封籤儀式，為即將在本月26日舉行的校慶典禮暨演唱會暖場。
嘉大為紀念百年校慶，今天起舉辦花卉展，由農糧署「國產花卉研發成果推廣活動」經費補助，由嘉大園藝學系與臺灣區花卉發展協會共同辦理，主要展區為行政大樓、天人池及嘉禾館前廣場與草坪。
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花卉展將校園營造「百花齊放、花叢錦簇」之美，行政大樓內有全國性團體蘭花競賽活動，嘉禾館平台有「百年校慶主題牆」，前方林蔭草坪處為「蘭花主題特展」造景，有「蘭花迎賓拱門」、「蘭花百年蛋糕」及「農村法拉利」等，嘉大園藝技藝中心同場加映「蘭花的一生」。
校方也由農藝系、農場管理學程公費班學生與諸多茶改場專家們共同攜手合作，推出限時限量的紀念藏茶，茶甕由陶甕藝術家蔡永武設計藏茶經典款陶甕，經他落款後，每甕都有百年校慶logo與限量100組流水號，展現嘉大特色，並在合作社販賣。
茶葉烘焙是由獲南投縣焙茶競賽特等獎公費生蔡哲庭帶領的團隊，在校內製茶，歷經反覆焙茶及轉化，呈現中度烘焙茶香、茶質穩定、茶湯甘甜，可即沖或典藏用，艾群也在其中一茶甕上簽名，放在校史室永久典藏。
艾群說，今年嘉大百週年校慶在26日舉辦，將以音樂演唱會方式進行，上午也在嘉農亭舉行「植樹百株樹人百年揭幕開園活動」，植下紀念嘉大百歲的樹木，緊接著消費合作社前有「百年碁石揭牌」儀式，行政大樓外側的「茶香百年、人蘊千秋」的品茶會及校慶園遊會等。
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