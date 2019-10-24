台南科學園區千頃用地飽和 地方看好南側300公頃開發

2019-10-24 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



南科台南園區1000多公頃用地開發已近飽和，南科管理局為因應許多廠商要求進駐的「民意」，已規畫擴大園區規模，傳出將徵收園區南側新市區看西農場約300公頃土地作為擴建基地，地方早已看好未來發展；不過科管局官員對此都非常低調，雖無法否認但也不願證實。

地方人士指出，明明是天大好消息，廠商也都紛紛爭取進駐，基層官員卻是「有口難言」，那是因為時值選舉，上頭有交代，這個好消息要等高層來南科時宣布。

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立委郭國文年初參加立委補選時，就反映基層憂心因台資廠商回流、台南園區明年即將飽和，業界一再要求擴大台南園區基地，地方盛傳將徵收南科附近土地作為擴建的基地，主要是園區周邊，目前傳出優先選定新市區看西農場。

據了解預計徵收看西農場近300公頃、當中台糖土地有80多公頃，多數未利用或低度開發，評估徵收較易，對園區擴建計畫，科管局不願公開，只強調園區有擴大需求，地方則期待園區擴建帶動當地發展。

南科台南園區面積1042公頃，開發率到年底已達百分之93，明年台積電三奈米廠房興建後，已近百分之百開發；台積電三奈米廠規畫在已近完工的五奈米廠對面，現址滯洪池與公園約30公頃，因原有滯洪池變成廠房，為維持園區滯洪量，科管局將烏橋一、二路的住宅用地目變更為公園綠地，正施工打造臨時滯洪池。