親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

瑪莎拉蒂平息大陸怒火 暫停贊助金馬獎

觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

流感疫苗接種延後 嘉義縣採購14萬330劑下月接種

2019-10-24 15:45聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

因應世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延後公布，造成全球流感疫苗供貨時程延後，衛福部公布今年流感疫苗接種從11月15日起，採分批接種，社區設站接種服務也延至明年元月起，嘉義衛生局今天說，今年全面採用四價流感疫苗，全縣共採購14萬330劑，疫苗量涵蓋全縣人口數約27.67%。

去年此時流感疫苗開始接種，今年至今還未接種，引起民眾關切， 紛紛洽詢衛生局，衛生局說，配合全國流感疫苗接種，接種對象採分批接種，第一階段11月15日起國小至高中職學生及醫事人員；第二階段12月8日起依序為65歲以上長者及學齡前嬰幼兒；第三階段明年元旦起為其他公費對象，請符合施打資格者屆時至衛生所或合約院所接種。

流感不僅在冬季才有，春夏季節也有小流行，但冬天高峰期，每年流感病例約從11月下旬開始逐漸增加，並在隔年農曆春節前後達到流行高峰。疾管署公布11月1日起提早擴大公費流感藥物使用對象，嘉義縣有70家合約醫療機構，如有發燒症狀類流感患者，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，無須接受快篩，只要經醫師判斷症狀及病史符合條件者得開立。

衛生局呼籲，今年雖因疫苗供貨量影響延遲而調整開打時程，但是在開打時程後，民眾請儘速接種，仍可於流感高峰期前獲得保護力。除接種疫苗外，也提醒民眾平時應做好「勤洗手、戴口罩」，養成個人衛生習慣及就醫警覺性，落實生病不上班不上課在家休息，降低病毒傳播機會，才能得到全方位的保護守護健康。

流感疫苗嘉義縣採購14萬330劑下月起分批接種，圖為去年民眾接種疫苗情形。圖／衛...
流感疫苗嘉義縣採購14萬330劑下月起分批接種，圖為去年民眾接種疫苗情形。圖／衛生局提供
分享
流感疫苗嘉義縣採購14萬330劑下月起分批接種，圖為去年民眾接種疫苗情形。圖／衛...
流感疫苗嘉義縣採購14萬330劑下月起分批接種，圖為去年民眾接種疫苗情形。圖／衛生局提供
分享

流感疫苗衛生局嘉義

相關新聞

嘉惠雲嘉南弱勢 國際獅子會聯手捐贈7輛福祉車

2019-10-24 15:01

台南蕭壠文化園區開辦「好玩藝術展覽」 歡迎親子體驗

2019-10-24 14:56

蔡其昌爭取經費 台中清水東山社區國有空地將變公園

2019-10-24 14:05

台南新營站前三民路停車場 下月起收清潔費

2019-10-24 13:35

影／竹崎僅存韓戰老兵 刺青訴說當年故事

2019-10-24 13:31

浪子回頭！他種的木瓜又香又肥 也助果農販售

2019-10-24 12:37

外傘頂洲 韓國瑜：政府要保護 蔡易餘：海委會已展開

2019-10-24 12:03

圓環轉彎要打方向燈？ 民眾霧煞煞

2019-10-23 23:59

熱門文章

台中人注意！旱溪西路豐原至潭子封閉 替代路線看這裡

2019-10-24 11:30

看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25

離岸風電開發商對彰化釋善意 贊助3億多元營養午餐費

2019-10-23 16:28

不怕景觀吊橋退燒 南投縣還有2座將啟用

2019-10-23 18:03

不滿市區有鐵皮違建 柯文哲再批阿扁「違建特赦令」

2019-10-23 19:42

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top