流感疫苗接種延後 嘉義縣採購14萬330劑下月接種
2019-10-24 15:45
聯合報 記者魯永明
／嘉義即時報導
因應世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延後公布，造成全球流感疫苗供貨時程延後，衛福部公布今年流感疫苗接種從11月15日起，採分批接種，社區設站接種服務也延至明年元月起，嘉義縣衛生局今天說，今年全面採用四價流感疫苗，全縣共採購14萬330劑，疫苗量涵蓋全縣人口數約27.67%。
去年此時流感疫苗開始接種，今年至今還未接種，引起民眾關切， 紛紛洽詢衛生局，衛生局說，配合全國流感疫苗接種，接種對象採分批接種，第一階段11月15日起國小至高中職學生及醫事人員；第二階段12月8日起依序為65歲以上長者及學齡前嬰幼兒；第三階段明年元旦起為其他公費對象，請符合施打資格者屆時至衛生所或合約院所接種。
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流感不僅在冬季才有，春夏季節也有小流行，但冬天高峰期，每年流感病例約從11月下旬開始逐漸增加，並在隔年農曆春節前後達到流行高峰。疾管署公布11月1日起提早擴大公費流感藥物使用對象，嘉義縣有70家合約醫療機構，如有發燒症狀類流感患者，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，無須接受快篩，只要經醫師判斷症狀及病史符合條件者得開立。
衛生局呼籲，今年雖因疫苗供貨量影響延遲而調整開打時程，但是在開打時程後，民眾請儘速接種，仍可於流感高峰期前獲得保護力。除接種疫苗外，也提醒民眾平時應做好「勤洗手、戴口罩」，養成個人衛生習慣及就醫警覺性，落實生病不上班不上課在家休息，降低病毒傳播機會，才能得到全方位的保護守護健康。
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