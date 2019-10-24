韓國瑜批台南治水不佳 黃偉哲：高雄不淹水嗎

2019-10-24 15:14 中央社 台南24日電



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前到台南造勢，昨晚透過臉書批評台南治水不佳；台南市長黃偉哲今天表示，人為治水有極限，外人卻要來說三道四，「難道高雄沒有淹水嗎」。

黃偉哲今天接受媒體訪問時指出，韓國瑜要選總統，市政交給其他人做，他雖不知道韓國瑜對高雄是否熟悉，但對台南肯定是不熟悉的，對台南治水也是不知道的。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃偉哲說，全國容易淹水的面積，1/3在台南，相對於26年來治水花最多錢的北部縣市，台南是比較少的，台南只花新台幣200多億元，台北市光是淡水河就花500億元至600億元，若台南有台北這麼多的治水經費，淹水機率一定少很多。

黃偉哲表示，台南這麼大，這麼多河系，才花200多億元，效果是有限的，這是科學專業的問題，不是選舉操弄的議題，更不能拿來發洩情緒，請韓國瑜多問問水利專家。

黃偉哲說，台南淹水面積這麼大，治水當然要花很多錢，外人卻要來說三道四，難道高雄沒有淹水嗎？韓國瑜指高雄清了很多溝渠，怎麼還會淹水，可見人為治水是有極限的，何苦拿來做選舉操弄。

黃偉哲表示，要操弄治水議題，請先從高雄開始，不能說高雄淹水是以前的責任，台南是現在的責任，連雙北都會淹水，這要怪誰，若有人謀不臧，就抓出來法辦，不要空口說白話，不營養又不專業，對選情不見得有加分。